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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 05.11.2020 - 08:09 | Son Güncelleme:

İnsansız hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi

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İnsansız hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi
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Türkiye'de ilk kez termal kameralı insansız hava aracı (İHA) ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Geyik Üretme İstasyonu’nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2’nci Bölge Müdürlüğü ekiplerince Türkiye’de ilk kez termal kameralı insan hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi. Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu koordinasyonunda gerçekleştirilen envanter çalışmasına, Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ebubekir Gündoğdu ve Doç. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ve teknik personel katılım sağladı.

İnsansız hava aracı ile yaban hayatı envanteri gerçekleştirildi

Ayrıca, envater çalışmasında kullanılan İnsansız hava aracı (Matrice 210 v2) üzerine 30 optik ve 6 digital zoom özellikli kamera (zenmuse z30), ile 640x512 çözünürlüğünde termal kamera (Zenmuse XT2-13mm) monte edildiği bilgisi ekipler tarafından paylaşıldı.

Güncel teknolojinin yaban hayatı envanterine entegre edildiği bu çalışmanın, diğer illere ve Türkiyedeki doğal hayata yönelik yapılacak çalışmalarda daha da yaygınlaşarak devam etmesi amaçlanıyor.

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