İngiltere’de onaylanan yeni antikor testi, önemli bir potansiyele sahip

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu, İsveçli ilaç firması Roche tarafından geliştirilen testin “çok olumlu bir gelişme” olduğunu söyledi. Virüse karşı mücadele ederken üretilen antikorlar, insanlara bir süreliğine bağışıklık kazandırıyor.

Bugüne kadar üretilen antikor testleri, istenen doğruluk seviyesine gelememişti. Birleşik Krallık’taki koronavirüs test programının koordinatörü Prof. John Newton, “Güvenilir antikor testleri, hastalığı geçirmeye dair güvenilir bir bilgi sağlıyor. Öte yandan antikorların ne kadar bağışıklık sağladığını tam olarak bilemiyoruz” dedi.

Antikor testleri, sokağa çıkma kısıtlamalarını kaldırmanın bir yolunu bulma yolunda önemli bir araç olarak görülüyor.

Hastalığı atlatmış ve bağışıklık kazanmış kişiler tekrar sokağa çıkabilir ve işlerine gidebilir.

Son dönemde İngiltere’nin antikor testi alma girişimleri, test kitlerinin istenen doğruluk oranında olmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştı.

Kaynaklarım, Roche tarafından üretilen bu testin, ilk ciddi potansiyele sahip kit olduğunu söylüyor.

Hükümet, testin büyük sayılarda ve uygun fiyata üretilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.

Yetkililer, anlaşılır bir şekilde, pazarlık masasında kendilerine dezavantaj yaratmaması için daha fazla bilgi paylaşmak istemiyor.