İngilizce eğitim açığını kapatacak proje

Beils, Türkiye’deki K-12 (İlk, orta ve lise) düzeyindeki okulların İngilizce eğitim açığını kapatacak önemli bir projeye imza atıyor. Beils’in 100’ün üzerinde özel okulda pilot çalışmalarını başlattığı “K-12 İngilizce Konuşma Dersi Projesi”, dünyaca ünlü ödüllü yazar ve eğitimci Bill Martin’in danışmanlığıyla gerçekleştiriliyor. İlk pilot derslerde okullardan ve velilerden tam not alan proje ile Beils, Türkiye’deki K12 okulların konuşma odaklı İngilizce derslerinde aradığı güvenilir çözüm ortağı olma yolunda hızla ilerliyor.

“Schools that Deliver” (“Başarılı Okullar”) kitabının dünyaca ünlü ödüllü yazarı olan Beils Türkiye Okul Liderliği Danışmanı Bill Martin, okulların yeni normale ve hibrit eğitime dönüşümü projesi kapsamında, dünya çapında 180 okulda gerçekleştirdiği danışmanlık çalışmalarından edindiği bilgi, birikim ve deneyimini Türkiye’deki okullarla paylaşıyor.

30 sene Oxford Üniversity Press ve Cambridge University Press’in yöneticiliğini yapan Beils Türkiye CEO’su Yıldıray Karaarslan, Pandemi’nin öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını tamamıyla değiştirdiğini, her bir okulun yeni normale göre bir eğitim vizyonu planlamasının ve öğrencilerin hızla değişen ve gittikçe zorlaşan yeni dünya düzenine göre öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasının önemli olduğunu vurguladı. Okulların bu dönüşüm sürecinde Beils olarak Bill Martin ile birlikte çalıştıklarını açıklayan Karaarslan, İngilizce eğitiminde yeni bir vizyon yaratmak isteyen özel okullarla beraber çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Pandemi’nin, çoğu eğitim kurumunu, uzaktan eğitim konusunda hazırlıksız yakaladığını söyleyen Yıldıray Karaarslan, aktif öğrenme sürecinin, online eğitim döneminde daha da sekteye uğradığını belirtti. Velilerin, çocuklarını özel okullara gönderirken en büyük beklentilerinin İngilizceyi çok iyi öğrenmeleri ve akıcı konuşma becerisi edinmeleri olduğunu dile getiren Karaarslan, eğitim kurumlarının, Pandemi süresince ellerinden gelen her türlü imkânı seferber etmesine rağmen; öğrencilerin yorgun düştüğünü, öğretmenlerin çaresiz hissettiğini ve velilerin de beklentilerini bulamadığını vurguladı.

Bu noktada Beils olarak “K-12 İngilizce Konuşma Dersi Projesi” ile Türkiye’deki okulların İngilizce eğitiminde yaşadıkları sorunlara etkili ve kalıcı bir çözüm sunduklarını belirten Karaarslan, “Projemiz, pilot çalışmalarda harikalar yarattı. Beils’in ana dili İngilizce olan, aktif öğrenme, online eğitim ve konuşma derslerinde uzman öğretmenleri; yaş grubuna uygun, eğlenceli, etkileşimli içerikleri ve yapay zekayla desteklenmiş eğitim teknolojisiyle öğrencilere akıcı İngilizce konuşmayı öğretiyor. Beils’in 100’ün üzerinde özel okulda yaptığı İngilizce konuşma dersi pilot çalışması, okullardan ve velilerden tam not aldı. Beils’in dünya çapında ünlü ve online İngilizce konuşma öğretiminde uzman İngilizce öğretmenleri, en fazla 12 öğrencinin olduğu ve öğrencilerin birbirleriyle akran çalışması yaparak öğrendiği platformda öğrencilerin İngilizce konuşma korkusunu yenmesine yardımcı oldu ve öğrenciler akıcı İngilizce konuşabilmenin hazzını yaşadılar. Akıcı İngilizce konuşmak hayal değil. Öğrencilerimizi genç yaşlarından itibaren aktif öğrenme konusunda uzman deneyimli öğretmenlerle bir araya getirdiğimizde öğrencilerimizin derse katılımı, motivasyonu ve konuşma becerilerinin hızlı bir şekilde artığını görmek bizi fazlasıyla mutlu etti. Okullardan ve velilerden aldığımız geri dönüş çok iyi” diye konuştu.

Pandemi’nin öğrenme ve öğretme yaklaşımlarını tamamıyla değiştirdiğini ifade eden İngilizce öğretiminin dünyadaki sayılı duayenlerinden Beils CEO’su Yıldıray Karaarslan, her bir okulun yeni normale göre bir eğitim vizyonu planlamasının ve öğrencilerin hızla değişen ve gittikçe zorlaşan yeni dünya düzenine göre öğrenme ortamlarının yeniden tasarlanmasının da önemli olduğunu sözlerine ekledi.