ING Türkiye, Cebimdeki Danışman’ı tanıttı

ING Türkiye, yeni marka yolu Sen Hayatını Yaşa ve dijitalleşme stratejisi çerçevesinde hayata geçirdiği yeni ürünü Cebimdeki Danışman’ı tanıttı. ING Türkiye, “Sen Hayatını Yaşa” yaklaşımıyla müşterilerinin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek, onların bankacılık işlemlerine harcayacağı zamanlarını kendileri için önemli olan ne varsa ona ayırabilmelerine fırsat tanıyor ve müşterilerini kolay bankacılık deneyimi yaşamaya davet ediyor. Müşterilerini istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiren ING, yeni söylemini Ezgi Mola iş birliğiyle gerçekleştirdiği bir kampanyayla duyurdu.

Cebimdeki Danışman ile uzman ekiple görüntülü görüşme imkanı

Türkiye’nin lider dijital kurumu olmayı hedefleyen ING, Cebimdeki Danışman ile ING Mobil üzerinden müşterilerine yatırım ürünleri alanında özel bir hizmet sunuyor. Görüntülü görüşme teknolojisi ile dijitale insan dokunuşu getiren ING Türkiye, Cebimdeki Danışman ile bankacılığı kolay ve zahmetsiz hale getiriyor. Müşteriler hafta içi 9.00 – 18.00 saatleri arasında ister anında, ister randevu alarak uzman ekiple görüntülü görüşme yapabiliyor, tüm yatırım ürünleri hakkında ayrıntılı bilgi edinebiliyor, yatırım işlemleri konusunda ihtiyaç duydukları desteği alabiliyor. 100 bin ile 1 milyon TL arasında birikimi olan müşterilerin yararlanabileceği Cebimdeki Danışman ilk etapta yatırım ürünleri hakkında hizmet veriyor.

ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, ING Grubu olarak, dünyanın her yerindeki müşterilere aynı deneyimi sunan tek bir dijital bankacılık platformu haline gelme vizyonları olduğunu belirterek, bu global anlayışa paralel olarak hedeflerinin Türkiye’nin lider dijital kurumu olmak olduğunu söyledi. Gökgöz, dijital liderliği rakamların ötesinde, müşteriye en kolay çözümü en güvenli şekilde sunmak olarak tanımladıklarını anlattı.

“Cebimdeki Danışman ile dijitale insan dokunuşu getirdik”

Cebimdeki Danışman ile müşterilerinin bire bir iletişim ihtiyacı duyduğu yatırım ürünlerinde yeni bir hizmet sunduklarını söyleyen Gökgöz, "Dijitalleşme vizyonumuz doğrultusunda müşterilerimizin şubeden yapabildikleri tüm işlemleri dijitalden yapabilir hale gelmesini amaçlıyoruz ve dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Bu anlamda geliştirdiğimiz yeni bir hizmet olan Cebimdeki Danışman ile görüntülü görüşme teknolojisi sayesinde dijitale insan dokunuşu getiriyoruz. Ürünümüzün, özellikle verdiğimiz hizmetin kalitesi ve müşteri memnuniyeti ile farklılaşmasını hedefliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.