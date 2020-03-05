İletişim kanallarını başarılı kadın girişimcilere ayırıyor

“Kadınlar Hepimizin Yarınları” diyerek emek veren, üreten ve vazgeçmeyen kadınların yanında olan Garanti BBVA, 4 – 8 Mart tarihleri arasında tüm şubelerindeki bankacılık ürün ve hizmetlerini tanıtan ekranlarını, Garanti BBVA İnternet ve Garanti BBVA Mobil ile sosyal medya kanallarını, 13 yıldır aralıksız sürdürdüğü Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın kazananlarına ayıracak. Banka, bir hafta boyunca tüm iletişim kanallarında Türkiye’nin kadın girişimcilerinin ilham verici yolculuklarına yer vererek başarı hikâyelerini geniş kitlelere duyuracak.



Yeni uygulama hakkında görüş bildiren Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Garanti BBVA olarak güçlü bir ekonominin ve toplumsal kalkınmanın, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenerek her alanda erkeklerle eşit düzeyde temsil edilmesiyle mümkün olacağına inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, 2006’da çıktığımız bu yolda, kadınların ekonomiye daha çok ve etkin şekilde katılabilmelerini sağlamak, kadın girişimcileri güçlendirmeye ve işlerinin sürdürülebilirliğine destek olmak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ülkemizin, kadınların üretim yetkinlikleri ve emeğiyle güçleneceğinden hareketle; her alanda sürekli yanlarında olduğumuzun teminatını vermek üzere, bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gönülden bir adım daha atıyoruz. 4 – 8 Mart tarihlerinde, bankamızın tüm iletişim kanallarında, 13 yıldır düzenlediğimiz Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda 2019 yılında ödül alan kadınların başarı hikâyelerine yer vereceğiz” dedi.



