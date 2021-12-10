İklim krizine yönelik kaygı: Eko-anksiyete

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İklim krizinin etkileri günbegün artıyor ve bu kriz Dünya genelinde geri dönüşü olmayan hasarlar meydana getiriyor. Daha bu hafta okulların kapanmasına bile neden olan şiddetli fırtına, ülkemizde belli bölgelerde hayatı oldukça olumsuz hale getirdi. Dünya genelinde de rekor kıran sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve sellerle 2021; sonunda iklim değişikliğinin kritik konumuna uyandığımız bir yıl oldu. Hürriyet Yazarı Ergi Şener anlatıyor...