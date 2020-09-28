İki kardeşten mayını havadan belirleyip imha edecek drone

Niğde Üniversitesi İşletme Fakültesi birinci sınıf öğrencisi Engin Eralp ve Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Emre Eralp, tasarladıkları cihazı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen TEKNOFEST 2020'de görücüye çıkardı.

Engin Eralp, yaptığı açıklamada, uzman çavuş olan babalarından etkilenerek "Ejder Drones" adını verdikleri cihazı yapmaya başladıklarını, 2 yıldır bunun üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Babasının yakın arkadaşlarının şehit ve gazi olduğunu ifade eden Eralp, geliştirdikleri cihazla mayın patlaması sonucu yaşanan acıları azaltmak istediklerini belirtti.

Eralp, yaptıkları cihazla ilgili şu bilgileri verdi:

"Geliştirdiğimiz bu cihaz termal kamera sayesinde yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Bununla beraber geliştirdiğimiz frekans modülü aracılığıyla da mayınlara frekans dalgası gönderiyor ve bu frekans dalgasıyla mayınların imha edilmesini sağlıyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresine sahip. 10 kilometre menzilimiz mevcut. Bununla birlikte de 40 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. 2 yıldır proje üzerinde çalışıyoruz. 4 aydır da deneme, test aşamalarını gerçekleştiriyoruz. Can kayıplarını önleyebilmek için bu cihazı geliştirdik."

Emre Eralp de kardeşinin fikri üzerine çalışmaya başladıklarını, vatan için hayırlı işler yapmak istediklerini kaydetti.

Çok fazla teknik bilgileri olmadığı için ilk başlarda zorluk yaşadıklarını dile getiren Eralp, büyük gayretler sonucu bu ürünü ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Babam da arkadaşları da çok mutlu oldu"

Üzerinde çalıştıkları proje için okulunu bir dönem uzattığını ifade eden Eralp, "Ama mutluyum, gururluyum. Belki birçok hayatı, canı kurtaracağız. Daha yolun başındayız. Çalışacağız, geliştireceğiz. İnanıyorum ki daha güzellerini yapacağız. Babam çok duygulandı, arkadaşları da çok mutlu oldu. İnşallah daha çok hayata dokunma imkanı bulacağız." diye konuştu.



