IDM eklentisi Chrome nasıl eklenir? IDM eklentisini Chrome ekleme işlemi

IDM programı çoğu kes herkesin kullandığı Google Chrome tarayıcısına eklenemez. Fakat bu tip durumda çözüm basittir.

IDM Eklentisi Chrome Nasıl Eklenir?

IDM uygulaması internet tarayıcınız üzerinden direkt video indirmeye yarayan yazılımlardır. Normal şartlar altında internet tarayıcısı ile entegre olur. Eğer Google Chrome’da çalışmıyorsa yapılması gereken bazı işlemler vardır.

İlk olarak IDM yazılımının sürümünü kontrol etmek gerekmektedir. Şayet son sürüm değilse problem çıkabilir. Sürümü kontrol ettikten ve güncelleme yaptıktan sonra, IDM Entegrasyon Ayarları kontrol edilir. Kullanılan yazılım tarayıcı ile uyum göstermezse sürekli hata verecektir.

Entegrasyon Ayarları’nı kontrol etmek için; yazılım açılarak Seçenekler bölümüne gidilir. Buradan gelişmiş tarayıcı entegrasyonunun aktifliği kontrol edilir. Seçenek aktif ise uyum sağlayan internet tarayıcıları listesinden Chrome var mı bakılır. Yoksa eklenmesi gerekmektedir.

IDM Uzantısının Özellikleri Nelerdir?

IDM, 16 kanallı bağlantıya destek sunarak kullanıcıların kısa sürede internet üzerinden video indirmesini sağlar. Genelde tüm tarayıcı türleri ile uyum sağlayabilir. IDM kurulumu yapıldıktan sonra entegrasyonu otomatik olarak sağlanır.

Kullanıcı internet üzerinden gerek Sosyal Medya gerekse Youtube ya da pek çok farklı siteden izlediği videoların sağ üst köşesinde beliren video indirme butonunu görebilir. Bu butona tıkladığında video otomatik olarak kullanıcının bilgisayarına inmektedir.

IDM Sürüm Güncellemesi ve Kontrolü Nasıl Yapılır?

İlk olarak Google Chrome tarayıcısı üzerinden Uzantılar bölümüne gidilmelidir. Bunun için ekranın sağ üst köşesinde Google Hesabının bulunduğu alanda yer alan alt alta üç noktaya tıklanır. Oradan Diğer Araçlar ve sonrasında Uzantılar görülecektir. Sayfa üzerinden IDM Integration Module ismine sahip uzantı bulunur ve uzantının yanında sürüm numarası yer almaktadır.

Görülen sürüm numarasını bir yere not almakta fayda var. Daha sonra IDM programı açılır ve Yardım sekmesi altında yer alan IDM hakkında alanına tıklanır. Açılan sayfada sürüm şeklinde bir bölüm yer alır. Şayet not edilen sürüm numarası ile bu sayfada yer alan numara aynı ise herhangi bir problem yok demektir. Aynı değilse yeni sürüm yüklenir.

IDM Eklentisini Chrome Ekleme İşlemi Nasıl Yapılır?

IDM uzantısını Google Chrome tarayısına eklemek oldukça basittir. İlk olarak Google arama motoru üzerinden Internet Download Manager araması yapılır. Daha sonra resmi internet sayfası üzerinden Internet Download Manager uzantısının son sürümünü bulunur ve Chrome’a ekle butonuna tıklanır.

Gelen ekranda ise Uzantı ekle butonuna tıkladıktan sonra işlem tamamlanacaktır. Şayet eklentinin doğru çalışabilmesi için Google Chrome tarayıcısı kapanmalı ve yeniden bir sayfa açılmalıdır. Uzantı denendiğinde doğru bir şekilde çalışmıyorsa o halde entegrasyonunun aktifliği kontrol edilir.