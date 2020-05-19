HyperX Influencer Programı başlıyor: Amaç yayıncı yetiştirmek

Türkiye’de yüksek içerik kalitesiyle yayıncılık yapmak isteyen ama yeterli imkânı olmayan yayıncılara destek olmak isteyen HyperX, başlattığı İnfluencer Programı’yla elindeki kaynakları açıyor.

Türkiye HyperX Aksesuar Ürünleri Pazarlama Müdürü Zülfü Topçu, HyperX Influencer Programı’yla ilgili şunları söyledi. “Bir süre önce HyperX Aksesuarları için Discord hesabımızı aktif hale getirdik ve oradaki oyuncuların ilgisi bizi çok memnun etti. Hepimiz oyuncuyuz, aktif olarak oyun oynuyoruz. Bir yandan HyperX’in bünyesindeki yayıncıları desteklerken bir yandan da kaliteli içerik üreticisi arayışımız da devam ediyor. Bu yüzden böyle bir program başlatarak ülkemizdeki yayıncılara destek olmak istedik. Tek isteğimiz ülkemizdeki içerik üreticilerinin daha iyi içerikler üretmesi ve ülkemizin bu konuda daha iyi yerlere gelmesi.”

HyperX Influencer Programı’na katılmak için aktif bir sosyal medya varlığı, Twitch veya Youtube’da belirli bir kitleye sahip olmak, etkileyici bir kişilik, aktif bir topluluk varlığı ve etkileşimine sahip olmak gibi özellikleri aranıyor.



Gerekli tüm şartları okumak ve programa kaydolmak için bu adrese göz atabilirsiniz.