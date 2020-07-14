Hyper Scape Açık Beta herkesin erişimine açıldı

GeForce NOW’ın hem Free hem de Founders üyelerinin erişimine açık olan Ubisoft’un yeni, ücretsiz oynanabilen Battle Royale oyunu Hyper Scape, şu an için PC, Mac, SHIELD TV ve Android platformlarında mevcut.

Oyun severler, Hyper Scape’te kendilerini fütüristik sanal Neo-Arcadia’nın sokaklarında savaşırken bulacak. Yapıların iç kısımlarında, sokaklarda ve hatta binaların çatılarında keşfe çıkıp yoğun tempolu çatışmalarda mücadele edecek. Öte yandan Hyper Scape Crowncast Twitch uzantısı izleyicilerin gerçek zamanlı olarak oyunu etkilemelerini sağlayarak yayıncılar ve hayranları arasında etkileşim de doğuracak.

Hyper Scape Açık Beta'yı Uplay PC’de ücretsiz olarak oynamak mümkün. Ardından da GeForce NOW’a giriş yapan üyeler Hyper Scape’i GeForce NOW'da da oynayabilir.



OYUN HAKKINDA

Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen Hyper Scape, 2054’te uzak bir gelecekte geçiyor ve 100'e kadar katılımcı, taçlandırılmış bir şampiyon olup aksiyon dolu ve yüksek tempolu maçlar yapmak için sanal Neo-Arcadia şehrine iniyor. Bu Açık Beta sırasında, Hyper Scape, ana Battle Royale modunun 100 kişilik herkesin tek başına olacağı bir versiyonu olan Crown Rush Solo'yu, daha önce mevcut olan 3 kişilik kadro modu Crown Rush Squad’dan sonra başlatacak. Açık Beta ayrıca iki yeni sınırlı zaman modu içerecek: Hack Runner Squad ve Turbo Mode Squad.

Ek olarak, Açık Beta yeni bir hack olan Shockwave ve yeni bir silah olan Harpy’i içeriyor. Bu eklemeler önceden Teknik Test'te mevcut olan dokuz silah ve dokuz hacke ilave olarak geliyor.



Hyper Scape Açık Beta, Crowncast Twitch uzantısına bu yeni özellikleri tanıtacak: Twitch'teki Hyper Scape canlı yayınlarını izleyerek Battle Pass ilerlemesi kazanma ve yayıncıların Twitch sohbetinden izleyicilerden birini doğrudan ekibine davet etme imkanı olacak. Bu eklemeler, tüm Twitch izleyicilerini Low Gravity (Düşük Yerçekimi) ve Infinite Ammo (Sonsuz Cephane) gibi bir maçtaki tüm katılımcıları etkileyen etkinliklere oy vererek gerçek zamanlı savaş üzerinde gerçek zamanlı bir etkide bulunma fırsatı veren, önceden mevcut olan İzleyici Etkinlikleri'ne ilave olarak geliyor. Açık Beta, tüm katılımcılar için oyunun hızını artıran Haste (Telaş) adında yeni bir Etkinlik getiriyor.

Hyper Scape Açık Beta, ek özelleştirme seçenekleri sunan bir oyun içi mağazanın yanı sıra 30 kademeli ücretsiz bir Battle Pass içerecek. Açık Beta’nın tüm ilerlemesi ve öğeleri, gelecekteki yayınlanacak aşamalara sonra da PC ve konsollarda tam oyuna aktarılacaktır. Hyper Scape bu yaz PC, Xbox One ve PlayStation 4 için 1. Sezonunu başlatacak.

Hyper Scape, Twitch yayıncılarını da düşünerek baştan aşağı yoğun, dikey hareketli ve hızlı bir Battle Royale deneyimi olarak tasarlandı. Üç oyunculu takımlar ve tek oynayan oyuncular, dar sokaklardan geniş çatılara ve ölümcül iç mekanlara hızlı bir şekilde geçerek dinamik çatışmalarda bulunmak için fütüristik sanal Neo-Arcadia kentine atlayabilirler.

Hyper Scape, oyuncuların çevreye dağılmış silahlarla aynı şekilde toplayabilecekleri Hack kabiliyetlerini getiriyor. Hackler, tüm oyun tarzlarına uygun saldırı ve savunma yetenekleri sunuyor. Bir mayın döşemek, bir düşman aramak, ekibi büyük bir duvarla korumak veya rakiplere gizlice yaklaşmak için görünmez hale getirmek, oyuncuların zorlanmadan bir arada kullanıp değiştirebileceği birkaç Hack örneği. Tüm Hackler ve silahlar, elde mevcut olan öğenin daha güçlü versiyonlarını üretmek için Füzyon mekaniği ile geliştirilebilir.

Hyper Scape, Neo-Arcadia haritasını farklı desenlere dönüştüren beklenmedik bir Çöküş veya oyuncuları indirildikten sonra bile savaşta aktif tutan Yankı mekaniği ile Battle Royale formülünü birçok şekilde yeniliyor ve değiştiriyor. Bir Hyper Scape maçının sonunda, heyecanlı Çatışma aşaması Hyper Scape tacı haritada ortaya çıktığında başlar. Oyuncuların zaferi elde etmelerinin iki farklı yolu var; tacı 45 saniye boyunca alıp taşıyarak veya ayakta kalan son oyuncu ya da takım olarak.