Hungri Games 1,1 milyon dolar yatırım aldı

Hungri Games Kurucu Ortağı Kağan Berk Koçak aldıkları yatırıma ilişkin yaptığı açıklamada; "Hungri Games dünya oyun sektöründe tecrübeli ve başarılara sahip bir ekip tarafından kuruldu. 2 yıl gibi kısa bir sürede 2 mid-core oyunu global pazarda yayınlayabilmek ve alanında dikkat çeken oyunlara imza atmak bu anlamda tesadüf olmadı. Kurulduğumuz günden beri en net hedefimiz küresel çapta alanında tanınan ve saygı duyulan bir mobil oyun şirketi olmaktı." dedi.

Yatırım turunu melek yatırımcılarla birlikte yöneten Londra merkezli oyun yatırım ve finans şirketi Triple Dragon’un Kurucu Ortağı Pieter van der Pijl ise yatırım sürecini şu sözlerle değerlendiriyor: “Hungri Games, küresel oyuncu tabanının yanı sıra EMEA'da da öne çıkan içerikler sunarak temel mobil oyunlar segmentinde dikkat çekiyor."

Hungri Games aldığı yatırımı yeni mobil oyunların geliştirilmesini hızlandırmak, kullanıcı kazanımını ile pazarlama gücünü artırmak ve İngiltere’de açmayı planladığı yeni stüdyosu için kullanacak. İstanbul merkezli şirket yeni yetenekleri bünyesine katmayı sürdürürken, bu yılın sonuna kadar 25 kişilik bir ekibe ulaşmayı planlıyor.