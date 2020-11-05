Qualcomm da Huawei ile işbirliği yapmak istiyor

Geçtiğimiz birkaç haftadan bu yana daha fazla şirket, Çin devi Huawei ile iş yapmaya devam etmek için ABD'den onay alıyor. Buna paralel olarak, dünyanın önde gelen yonga seti üreticisi Qualcomm'un Huawei'ye yonga seti tedarik etmek için bir lisans başvurusunda bulunduğu da kesinlik kazandı.

Onay durumu, Qualcomm'un CEO'su Steven Mollenkopf'un 2020 mali yılı için şirketin performans raporunu açıklarken ortaya çıktı. Ancak Qualcomm, henüz onay almış değil ve süreç devam ediyor.

Bugüne dek 300'den fazla şirket, Huawei ile iş yapmaya devam etmek için ABD hükümetinden ihtiyaç duyulan özel bir lisans için başvuruda bulundu. Bundan, yaklaşık üçte birine lisans verildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Huawei'ye tedarik edilen bileşenlere onay verme süreci 5G teknolojisi için kullanılmadığı sürece mümkün oluyor. Qualcomm dışında Samsung Electronics de sırada.