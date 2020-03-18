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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18.03.2020 - 14:34,Son Güncelleme:/

Huawei Watch GT 2e geliyor! İlk görüntüleri yayınlandı

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Huawei Watch GT 2e geliyor! İlk görüntüleri yayınlandı
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Çinli Huawei'nin yaklaşık iki hafta batarya ömrü sunan akıllı saati Watch GT 2'nin ardından çok geçmeden bu kez yeni bir saat daha geliyor. Watch GT 2e ismini taşıyan cihazın ilk görüntüleri de ortaya çıktı.

Huawei Watch GT 2e, 1.39 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip ve 454x454 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. AMOLED ekran tenkolojisini kullanan cihaz, enerji tasarrufu yapan HiSilicon Hi1132 işlemciden gücünü alırken, diğer yandan 4 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkıyor. 16 GB RAM'i bulunan saatin tipik akıllı saatlerden pek bir farkı yok.

Bluetooth 5.1 teknolojisini kullanan ve kablosuz adaptörüyle dikkat çeken Huawei Watch GT 2e, kalp atış hızı sensörü, ivmeölçer, jiroskop, pusula ve GPS gibi özellikleri de içeriyor.

Huawei Watch GT 2'de olduğu gibi 14 günlük batarya ömrü sunan saati bileğinize taktığınızda şarj sorunu yaşamıyorsunuz. 455 mAh kapasiteli bataryası bulunan saatin ne zaman tanıtılacağı ise henüz belli değil. Ancak cihazın fiyatının yaklaşık 200 euro olması bekleniyor.

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