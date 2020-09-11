Huawei Watch GT 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Daha önce pek çok akıllı saat modelini kullanıcılarıyla buluşturan Huawei, Watch ailesine yeni bir üye daha ekledi: Watch GT 2 Pro. Yeni saat, iki haftaya kadar pil ömrü sunarken 100'den fazla egzersiz modu ve fitness veri izleme özellikleri sunuyor.

Sağlık takibi özellikleri, daha doğru kalp atış hızı ölçümleri sağlayan güncellenmiş HUAWEI TruSeen 4.0+ ile kutusundan çıkacak olan ürün, Kayak, Kros Kayağı, Kar Kayağı ve Golf dahil olmak üzere yeni antrenman modları ile geliyor. Bunlar, kullanıcılara profesyonel sporlar için gerçek zamanlı performans izleme ve analizler sağlamak için mevcut seriye dahil ediliyor.

Saat, safir kristal saat camı, titanyum kasa ve seramik kasa arkası içeren bir tasarımla piyasaya sürülecek. Ürün, kullanıcıların daha da fazla özellik elde etmeleri için uygulama yüklemeyi de destekliyor.



