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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 10:17 | Son Güncelleme:

Huawei Watch GT 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

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Huawei Watch GT 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri
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Huawei Geliştirici Konferansı kapsamında şirket, yeni ürünlerini sahneye çıkardı. Şirketin yeni akıllı saati Huawei Watch GT 2 Pro da ilk kez dünyayla paylaşıldı.

Daha önce pek çok akıllı saat modelini kullanıcılarıyla buluşturan Huawei, Watch ailesine yeni bir üye daha ekledi: Watch GT 2 Pro. Yeni saat,  iki haftaya kadar pil ömrü sunarken 100'den fazla egzersiz modu ve fitness veri izleme özellikleri sunuyor.

Sağlık takibi özellikleri, daha doğru kalp atış hızı ölçümleri sağlayan güncellenmiş HUAWEI TruSeen 4.0+ ile kutusundan çıkacak olan ürün, Kayak, Kros Kayağı, Kar Kayağı ve Golf dahil olmak üzere yeni antrenman modları ile geliyor. Bunlar, kullanıcılara profesyonel sporlar için gerçek zamanlı performans izleme ve analizler sağlamak için mevcut seriye dahil ediliyor.

Huawei Watch GT 2 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri
Saat, safir kristal saat camı, titanyum kasa ve seramik kasa arkası içeren bir tasarımla piyasaya sürülecek. Ürün, kullanıcıların daha da fazla özellik elde etmeleri için uygulama yüklemeyi de destekliyor. 

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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