Huawei P40 serisi telefonların en dikkat çeken özelliği belli oldu

Huawei, Mate 30 Pro model telefonunu geçtiğimiz günlerde Türkiye'de satışa sundu. Google servisleri yüklü olmadan gelen cihaz, buna karşın donanım özellikleriyle de rakiplerini hayli zorlayacak bir cihaz. Peki Huawei'nin hedefinde şimdi ne var? Mate 30 Pro'yu tanıtımından aylar sonra Türkiye'ye getirebilen şirket, bu kez P40 serisine odaklanmış durumda. Şirketin fotoğraf telefonu olma özelliği taşıyan P serisi, fotoğrafçılık konusunda telefon pazarında yeni bir adım olacak.



Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgiye göre Huawei P40 serisinin dikkat çeken bir diğer özelliği de WiFi 6+ ağ teknolojisi olacak. Samsung'un Galaxy S20 serisi telefonları WiFi 6 teknolojisini halihazırda destekliyor; WiFi 6+ teknolojisinin farkını ise henüz bilen yok. Peki bu teknoloji son kullanıcı için ne ifade ediyor?



WiFi 6 teknolojisini kullanan akıllı telefonlar, teorik olarak 1200 Mbps'ye varan hızlara ulaşabiliyor ancak gerçekte pratikte en fazla 900 Mbps hıza erişebileceğini de söylemek gerekiyor. Bu teknolojiyle ilgili detayların 24 Şubat tarihinde (yani bugün) ortaya çıkması bekleniyor.











