Huawei P40 Pro Türkiye'de satışa çıktı: İşte öne çıkan özellikleri

Telefonlar, son zamanlarda özellikle de fotoğrafçılık konusunda birbirleriyle kıyasıya yarışa girdi. Mobil fotoğrafçılık dendiğinde ise akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz Huawei ve P serisi telefonları... Geçen yıl tanıtılan P30 Pro ile fotoğraf konusunda oldukça iddialı bir telefonu ortaya çıkaran şirket, bu yıl da seriyi güncelledi ve farklı bir tasarımla P40 Pro'yı karşımıza getirdi.

Huawei P40 Pro, serinin içindeki en iddialı telefon olma özelliğini taşıyor. Tasarımı olsun, donanım özellikleri olsun ve elbette kamera kurulumu olsun birçok açıdan üzerinde durulması gereken bir telefondan söz ediyoruz.



EKRAN VE TASARIM

Önce cihazın tasarımıyla başlayalım. Ön yüz tamamen ekrandan ibaret; ekrana gömülü gelen iki kamerayla birlikte kullanıcılara daha geniş bir ekran sunulmuş. Dikdörtgen kameranın çevresi, alüminyum çerçeve ile sarılmış ve farklı bir sonuç ortaya çıkmış.



Arka yüzde tasarıma bakıldığında P40 ile P40 Pro'nun benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Arka yüzeyi camdan oluşan cihaz, aynı zamanda koruma kılıfıyla birlikte geliyor. Yani kullanıcıların ayrıca telefonları için kılıf almalarına gerek kalmıyor. Bu önemli bir ayrıntı elbette...

USB-C arabirimini kullanan Huawei P40 Pro'nun dahili hafızası dışında Nano Memory ile toplam hafızasını 256 GB daha yükseltebilme şansınız bulunuyor.

IP68 sertifikasına sahip olan Huawei P40 Pro, suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunuyor.

Gelelim ekrana... 4 bir yanı kavisli olan cihaz, oval tasarımıyla dikkat çekiyor. Huawei, bu tasarım için 'OverFlow' terimini kullanıyor.

6.58 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei P40 Pro, 2640x1200 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Ekranında OLED teknolojisini kullanan cihazın ekran tazeleme hızı ise 90Hz.

Ekran/gövde oranı yüzde 91.6 seviyelerinde olan Huawei P40 Pro'nun ön yüzünde çift kamera bulunuyor. Bu kameralar ekrana gömülü olarak sol üst köşede konumlandırılmış. 32 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen cihaz, aynı zamanda 4K 60 fps video kaydı da yapabiliyor. Portre fotoğraflar söz konusu olduğunda da cihaz oldukça iddialı.



ÖN KAMERA

Ön kameraya eşlik eden ToF sensörü de alan derinliğini kamera yoluyla sağlıyor; bu da daha gerçekçi bir şekilde derinlik efektinin sunulmasına imkan veriyor.

ARKA KAMERA

Arka kameralar demek daha doğru olacak sanırız. Cihaz, arka yüzünde 4 kamera kurulumuyla beraber geliyor.

PARMAK İZİ

Huawei P40 Pro, ekrana gömülü parmak izi teknolojisiyle geliyor. Ayrıca kullanıcılar yüz tanıma sistemini kullanarak da ekran kilidini açabiliyor. Her iki sistemin de oldukça hızlı çalıştığını söyleyelim.

Ana kamera 50 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığına sahip. Ayrıca telefonda ultra geniş açılı kameraya da yer veriliyor. Bu ultra geniş açılı kamera ise 40 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.8 diyafram açıklığında. Telefoto lens ise 12 Megapiksel çözünürlüğe ve f/3.4 diyafram değerine sahip. Ayrıca bu kameranın 5 kat optik yakınlaştırma yapabildiğini de belirtelim.

50x dijital zum ile örneğin Anadolu yakasında sahilden Avrupa yakasında demirlemiş bir geminin üzerinde yazan ufak puntolu metinleri bile okuyabiliyorsunuz.

Buna ek olarak ToF kamera yer alıyor. Özellikle portre fotoğraflarında daha iyi bir deneyim yaratıyor.

İŞLEMCİ

Huawei P40 Pro'nun iddialı olan bir başka özelliği de işlemcisi. Şirketin kendi geliştirdiği Kirin 990 5G işlemci, bu telefona güç veriyor. İşlemci Mali-G76 MP16 grafik birimine de ev sahipliği ediyor.

Telefonda 8 GB RAM bulunuyor ve UFS 3.0 standardında 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki adet depolama alanı seçeneği bulunuyor.

BATARYA

Huawei P40 Pro, 4.200 mAh’lik bataryadan enerjisini alıyor. 40W kablosuz ve kablolu hızlı şarj teknolojilerini destekleyen ürün, sadece 10 dakikada yüzde 0'dan yüzde 30'a şarj olabiliyor. 1 saat beklerseniz de cihazın yüzde 100 şarj olduğunu görüyorsunuz.

HUAWEI MOBİL SERVİSLERİYLE GELİYOR

Huawei P40 Pro'da Google servisleri bulunmuyor. Ancak cihaz Android 10 işletim sistemiyle geliyor. Google servisleri yerine kullanıcılar Huawei mobil servisleriyle entegre edilmiş bir telefon deneyimi yaşıyor.

Kullanıcılar uygulama indirmek istediklerinde dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası olan ve Huawei'nin geliştirdiği AppGallery platformunu kullanması gerekiyor. Burada pek çok uygulamaya ulaşabilmek mümkün. Aranıp da bulunamayan uygulamalar söz konusu olduğunda ise kullanıcılar örneğin WhatsApp, Facebook gibi platformların kendi resmi internet sitelerine girerek APK dosyalarını hızlıca telefonlarına indirerek kullanabiliyor. Gayet basit bir işlem.



Ancak bunun dışında üçüncü parti bir uygulama olan ve yaygın bir şekilde kullanılan MoreApps de işinize yarayabilir. Bu uygulamayı AppGallery'den indirdikten sonra pek çok popüler uygulamaya ulaşıp telefona hızlıca yükleyebiliyorsunuz; böylece APK dosyası aramanıza gerek kalmıyor. YouTube, tamamen Google'a bağımlı bir servis olduğundan uygulamayı APK olarak ayrıca indiremiyorsunuz; ancak dilerseniz Huawei web tarayıcı üzerinden YouTube'a girebilirsiniz, yani YouTube'a girmenizin önünde de bir engel yok; sadece uygulama kullanmıyor; tarayıcı üzerinden erişim sağlıyorsunuz.



Özetle fotoğraf olsun, oyun deneyimi olsun iddialı bir telefon arıyor ve 11999 TL bütçeyi bir telefona ayırabiliyorsanız Huawei P40 Pro'ya şans verebilirsiniz.