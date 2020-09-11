Huawei, Geliştirici Konferansı'nda yeni çözümler sahneye çıktı
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu, dün başlayan Huawei Geliştirici Konferansı 2020'de şirketin 1+8+N tüm senaryo ekosistemini büyüten 6 yeni ürününü tanıttı.
Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde, Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeLace Pro, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14 tanıtıldı.
Dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde ortaya çıkan yeni ürünler arasında şunlar yer alıyor:
"Huawei FreeBuds Pro ve Huawei FreeLace Pro, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC), yeni tasarımlar ve kullanıcı merkezli özellikler içeren ses ürünlerinin yeni pro varyantları; Huawei WATCH GT 2 Pro ve Huawei WATCH FIT, yeni fitness veri izleme özellikleri ve egzersiz modları ile Huawei'nin giyilebilir ürün serisinin en son ürünleri; Huawei Share özelliği ile gelen iki yeni hafif dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14."
Piyasaya sürülen ürünlerin tümü, iş, sağlık ve spordan sesli eğlenceye kadar çeşitli senaryolarda tüketicilerin günlük yaşamlarında daha uyumlu ve bağlantılı bir deneyim sunmak için tasarlandı.
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