Huawei, Geliştirici Konferansı'nda yeni çözümler sahneye çıktı

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde, Huawei FreeBuds Pro, Huawei FreeLace Pro, Huawei WATCH GT 2 Pro, Huawei WATCH FIT, Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14 tanıtıldı.

Dün gerçekleştirilen Huawei Geliştirici Konferansı 2020 etkinliğinde ortaya çıkan yeni ürünler arasında şunlar yer alıyor:

"Huawei FreeBuds Pro ve Huawei FreeLace Pro, geliştirilmiş Aktif Gürültü Engelleme (ANC), yeni tasarımlar ve kullanıcı merkezli özellikler içeren ses ürünlerinin yeni pro varyantları; Huawei WATCH GT 2 Pro ve Huawei WATCH FIT, yeni fitness veri izleme özellikleri ve egzersiz modları ile Huawei'nin giyilebilir ürün serisinin en son ürünleri; Huawei Share özelliği ile gelen iki yeni hafif dizüstü bilgisayar olan Huawei MateBook X ile Huawei MateBook 14."

Piyasaya sürülen ürünlerin tümü, iş, sağlık ve spordan sesli eğlenceye kadar çeşitli senaryolarda tüketicilerin günlük yaşamlarında daha uyumlu ve bağlantılı bir deneyim sunmak için tasarlandı.