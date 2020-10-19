Huawei Eyewear II satışa sunuldu: İşte özellikleri

Gentle Monster x Huawei Eyewear II ismiyle de anılan Huawei'nin yeni nesil akıllı gözlüğü, şirketin geliştirdiği temel teknolojilere sahip; ancak bu özelliklerin yanında gizlilik koruma özellikleri de dikkat çekici. Örneğin yarı açık ve ultra ince bir tasarıma sahip olan dahili hoparlör, ses sızıntılarını etkili bir şekilde önleyebiliyor. Ancak bunun yanı sıra kullanıcı yüksek performans sunan bir stereo ses deneyimi yaşıyor.

Sesli asistan desteğine sahip olan ürün, kolayca sesli asistan ile etkileşime girebiliyor. Kulağa baskı yapmaması adına daha hafif malzeme kullanması ise ürünün gün boyu rahat bir şekilde kullanılabilmesini mümkün kılıyor.

Ürünün tasarımında plastik titanyum malzeme kullanılırken, sapları ve çerçevesinin kenarları arasında da menteşe yer alıyor ve bu menteşe de esnek titanyumdan üretildi. Bu akıllı gözlük ile kullanıcılar müzik dinleyebiliyor, oyun oynayabiliyor ya da televizyon seyredebiliyor.



Gürültülü bir ortamda sesin daha net anlaşılması için gürültüyü de azaltan ürün, ortam sesini otomatik olarak azaltabiliyor. Bu sayede kullanıcı ses daha rahat odaklanabiliyor.

Tıpkı kablosuz kulaklıkların bazı modellerinde gördüğümüz gibi bu gözlükte de otomatik durdurma/devam etme özelliği bulunuyor. Gözlük çıkartıldığında bunu algılayan sensörler, müziği otomatik durdurabiliyor. Eğer kullanıcı gözlüğü 3 dakika içinde geri takarsa, müzik devam ediyor.

Türkiye'de satışa sunulması beklenmeyen ürün, 638 dolar fiyat etiketine sahip.



