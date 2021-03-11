Huawei Akıllı Tartı 3 Türkiye'de satışa sunuldu

Kullanıcıların Huawei Health uygulaması aracılığıyla verilerine erişmelerine olanak tanıyan Akıllı Tartı 3; ağırlık, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, vücut su yüzdesi, protein, kemik mineral içeriği, viseral yağ seviyesi, bazal metabolik oran ve kalp atışı dahil olmak üzere 11 farklı temel sağlık göstergesini izleyerek, kullanıcıların egzersizlerinin sonuçlarını paylaşan ve vücutlarındaki değişimleri detaylı olarak raporlayan bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.

Şirket, TruFit vücut kompozisyonu modelini geliştirmek için Çin Bilimler Akademisi ve Hefei Fizik Bilimleri Enstitüleri ile ortaklık kurdu. Bu teknoloji, büyük veri doğrulama ve AI teknolojisi ile biyoelektrik empedans analizine ve diğer göstergeleri temel alıyor. Algoritma, yağ kütlesini, iskelet kasını ve diğer vücut kompozisyonu göstergelerini daha doğru bir şekilde ölçmek için sürekli olarak optimize ediliyor.



Kilo vermek, zayıflamaktan farklıdır

Aynı kilodaki yağ kütlesi, kas kütlesinin yaklaşık 3 katıdır. Bu nedenle vücut yağ oranı daha yüksek olan bireyler daha büyük görünür. İskelet kas oranının düşük olması kilo vermeyi de zorlaştırır. Huawei'den yapılan açıklamaya göre Akıllı Tartı 3 ile vücut yağ oranınızı takip edilerek iskelet kas değerlendirmeleri alınarak profesyoneller gibi kilo verilebiliyor.



Huawei Sağlık uygulamasından yararlanılarak, kullanıcıya kolaylık sağlamak için ayrıntılı bir vücut kompozisyonu analizi oluşturuluyor.

Ürün, antrenman sonuçları hakkında kullanıcıyı güncel tutuyor. Kullanıcı egzersiz modunu ayarlayabiliyor ve buna göre yağ yakma planını özelleştirebiliyor.

Akıllı Tartı 3 hem Wi-Fi hem de Bluetooth bağlantı destekliyor. Wi-Fi ile bağlandıktan sonra, kullanıcı uygulamayı açmadan da tartıyı kullanabiliyor. Geçmiş verilere dayanarak, aile üyeleri akıllıca tanımlanabiliyor. Tüm kayıtlar otomatik olarak buluta yüklenip, veriler ilgili hesaplara gönderildiği için, istenilen zaman ve yerde Huawei Sağlık uygulamasından görüntülenebiliyor.

Ürünün fiyatı ise 299 TL.