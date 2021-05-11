Html Nedir Ve Açılımı Nasıldır? Html Kodları Ve Örnekleri

HTML, İnternet üzerindeki herhangi bir web sitesi için bir temel oluşturan bir biçimlendirme dilidir.

HTML Nedir ve Açılımı Nasıldır?

Grafik açısından zengin ve iyi işleyen web siteleri oluşturmak için CSS ve JavaScript'e ihtiyaç vardır. Fakat amacına uygun biçimde çalışması için önce HTML'nin ne olduğunu anlamanız gerekir. Tıpkı bir evin bir temeli olduğu gibi, bir web sayfasının da tabanı HTML'ye sahiptir.

HTML nedir, sorusunun cevabı basitçe; Evrensel olarak desteklenen etiketlere sarılmış öğeleri kullanarak web sayfanızdaki içeriğin yapısını tanımlamanıza izin veren bir sistemdir. CERN bilim adamı Tim Berners-Lee tarafından oluşturulan HTML, belgeleri farklı bilgisayarlarda kullanmaya izin veren, İnternet tabanlı bir hiper metin sistemiydi. 1991 yılında tanıtılan HTML 1'in yalnızca 18 etiketi vardı. HTML 2 ise 1995 yılında sunuldu. Yalnızca birkaç ögeye sahipti.

Yeni oluşturulan etiketlerin yavaş uygulanması nedeniyle HTML 3 taslağı olduğu gibi kaldı. 1997 yılında, HTML 3.2 yayınlandı. HTML 4.01 yeni bir sürüm olarak 1999'da ortaya çıktı. Bugün kullandığımız HTML ise HTML 5 olarak adlandırılmaktadır.

HTML5 Nedir?

HTML5 ilk olarak 2008'de yayınlandı. Fakat belirtim süreci 2014'e kadar tamamlanamadı. Günümüzde bu biçimlendirme dili web sitelerinin temelini oluşturuyor. HTML5 kullanılarak oluşturulan web siteleri, her platformda farklı cihazlar üzerinden kullanılabiliyor.

Peki, HTML bir programlama dili mi? Aslında değil... HTML hiper metin biçimlendirme dili anlamına gelir. Bu nedenle HTML ile çalışmak programlama değil kodlamadır.

HTML Kodları Ve Örnekleri

bildirimi amacıyla belge türü hakkında bilgi verir, tarayıcının başarıyla sayfa yüklemesini sağlar.

Temel HTML Öğeleri

web tarayıcıları tanımak ve sergileyelim böylece eleman bir HTML belgesi tanımlamak için kullanılır.

eleman HTML belgesi ne olduğu hakkında tüm bilgileri verir. Web sitesi için bir başlık, bazı gerekli meta bilgileri, stiller ve daha fazlasını içermektedir.

öğesi bir web sitesinin içeriği hakkında ayrıntılı bilgiler verir ve tarif eder.

içeriği web sitelerinde görünür hale getirir: Bu olmadan web siteniz işlevsel olmaz.

- elemanları bir başlığa benzer, ancak web sitesinin tamamını değil, belgenin bölümlerini adlandırdığı için daha düşük öneme sahiptir. elemanı metin paragrafı tanımlar. Başlıklar, başlıklar veya diğer önemli metin bölümlerini oluşturmak için kullanılmaz. bölüm olarak bilinir. Bu, bir sayfayı daha kullanıcı dostu bölümlere ayırmak için kullanılır. Html'de Etiketleri Kullanma HTML5'in ne olduğunu anlamak için etiketlere aşina olmanız gerekir. Çeşitli efektler ve değişiklikler oluşturmak için HTML öğelerini içerirler. Etiketler genellikle çiftler halinde gelir ve köşeli parantezler ile çevrelenmiştir. Çiftin ilk etiketi açılış etiketi ve ikincisi kapanış etiketidir. Kapanış etiketinde her zaman ilk açılı ayraçtan sonra bir eğik çizgi vardır. Web sayfanızı daha düzgün ve daha işlevsel hale getirmek için başka bir öğenin içine de bir öğe ekleyebilirsiniz. Buna yuvalama denir. Class bir öğe için bir sınıf adı belirler. Bir sınıf, CSS ile rengini, boyutunu vb. Değiştirerek öğenin görünümünü değiştirir. Height ve width HTML öğesinin boyutlarını piksel cinsinden tanımlar. Href bir öğe kullanarak diğer HTML dosyalarına veya web sitelerine bağlantı oluşturur. ID öğe için daha sonra öğenin stilini değiştirmek için kullanılabilecek benzersiz bir kimlik oluşturur. Name daha sonra JavaScript'te bu öğeye başvurmak için kullanılabilecek öğenin adını belirler. Src belgelerin kaynak URL'sini tanımlar. Bu özellik çoğunlukla video, ses ve görüntü dosyaları eklemek için kullanılır. Style bir öğe için CSS satır içi stilini tanımlar. Örneğin; renk, boyut, yazı tipi ve diğer tüm süslemeler gibi.