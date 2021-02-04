HTC Desire 20 Pro özellikleri ile öne çıkıyor! Türkiye fiyatı belli oldu mu?

HTC, Türkiye pazarına geri döndü ve Desire 20 Pro ile dikkatleri üzerine çekti. Orta segment bir telefon olan ürün, 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip. Full HD+ LCD panel kullanan ürün, standart bir telefonun büyüklüğüne sahip. İşte, HTC Desire 20 Pro özellikleri

6 GB RAM VE SNAPDRAGON 665 İŞLEMCİ GÜCÜ

Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden gücünü alan ürün, 6 GB RAM'le geliyor. PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi oyunları sorunsuz çalıştıran telefonda herhangi bir 'tekleme' sorunu yaşanmıyor.

128 GB DAHİLİ HAFIZA

128 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, toplam hafızayı artırmaya olanak veren microSD kart desteğine de sahip. Ancak 128 GB birçok kullanıcı için yeterli bir alan sunuyor denebilir.

48 MP ARKA+25 MP ÖN KAMERA

Kamera cephesine geldiğimizde ise ön kameranın 25 MP çözünürlüğünde görüntü aldığını görüyoruz. Bu kamera ile portre fotoğraf çekebiliyorsunuz ve ışığın yeterli olmadığı durumlarda da ortalama bir performansla karşılaşıyorsunuz.

Cihazın arka yüzünde ise üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. Makro kamera ile yakın açıdan bir obje net bir şekilde fotoğraflanabilirken, derinlik sensörü de fotoğraflarda portre modunu mümkün kılıyor.

4K VİDEO KAYDI İMKANI

Cihaz, 4K 30 fps video kaydı yapabilirken, aynı zamanda 1080p 30 fps kaydı da mümkün kılıyor. Telefonun ön yüzündeki kamera da 1080p 30 fps görüntü kaydı alabiliyor.

5000 AMPER BATARYA VE HIZLI ŞARJ SOKETİ

5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, 15W hızlı şarj teknolojisini kullanıyor ve Quick Charge 3.0 teknolojisi, cihazın daha kısa sürelerde şarj olmasına imkan veriyor. Diğer yandan 5000 mAh kapasiteli batarya, standart bir kullanımda bir gün yeterli geliyor. Ancak kullanım alışkanlığınıza göre bu süre artabilir ya da azalabilir.

Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ve dahili FM Radyo ile gelen ürün, parmak izi tarayıcıya da sahip.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Cihazın Türkiye fiyatının 3 bin 600 TL olması bekleniyor.