HPE, koronavirüse karşı teknolojik altyapısıyla destek sağlıyor

HPE Türkiye Genel Müdürü Güngör Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Dünya olarak daha önce benzerini yaşamadığımız zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde HPE olarak çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve işortaklarımızı önemsiyoruz. Bunun için HPE Finansal Hizmetler, salgının müşterilerimiz ve iş ortaklarımızın üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 2 Milyar dolar kaynak ayırdı. HPE Türkiye olarak biz de bu süreçte teknolojimizle destek olmak adına, T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile çalışarak ihtiyacı olan hastaneler için gerekli olan altyapı ürünlerini iş ortaklarımız ve distribütörlerimiz aracılığı ile temin ettik.”

Kaymak sözlerini şöyle sürdürdü:



“HPE, platform bazlı hizmetler sunan global şirket olma vizyonunu koruyor ve 2022 itibariyle tüm portföyünü tüketim bazlı modelde sunma planını hayata geçiriyor. Bunlardan birisi olan HPE GreenLake çözümümüz ile ilgili yatırımlarımız ve iş birliklerimiz devam ediyor. Aralık 2019’da HPE GreenLake Central'ı tüm müşterilerimiz için genel kullanıma sunduğumuzu duyurduk. Müşterilerimize tüm uygulamaları ve verileri için kesintisiz bir bulut deneyimi sağlayan bu konsolu ek olarak veri yönetimi ve veri depolama desteğiyle genişlettik. Cohesity ve Qumulo ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle de barındırma (co-location) hizmetleri sunmaya başladık.”

Toplantıda konuşa Kaymak, Hewlett Packard Enterprise (HPE) olarak Türkiye’de çalışanların ve toplumun sağlığını korumak; salgınla mücadelede teknolojik alt yapı desteği sunmak üzere hızla adımlar attıklarını aktardı.

Kaymak şöyle devam etti; “80 yıldır geliştirdiği ileri teknoloji çözümleriyle bireylerin ve kurumların hayatına teknolojiyle dokunan HPE, güçlüklerin üstesinden gelmek ve hem bireysel hem de toplumsal iyiliğimiz için daha fazla etki yaratmak üzere var gücüyle çalışıyor. Daha şimdiden son yüzyılın en kapsamlı ve sarsıcı krizi olmaya aday gösterilen COVID-19 salgını orta ve uzun vadede tüm yaşam ve iş yapış şeklimizi değiştirip dönüştürecek. Salgın ile tüm toplum ve tabii ki çalışma hayatı en azından bu süreci atlatana kadar bir uyum sürecine girdi. Bir yandan iyileşme konusunda mücadelemizi verirken, uzun vadede de değişimin ve dönüşümün nasıl ve ne şekilde olacağına dair bireyler ve kurumlar olarak dersimizi çalışıyoruz. HPE olarak iş ve yaşam şekillerini geliştirme konusunda öncü olmayı hedefliyoruz. Alzheimar’a çare arayan sağlık araştırmalarına, Mars’a yolculuk projesine, büyük veriyi daha hızlı işleyecek yapay zekâ altyapılarına gelişmiş teknolojik çözümler sunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu dönemde COVID-19 salgınını durdurmak için süper bilgisayarlarla çalışma yapmak üzere bir konsorsiyum oluşturuldu. Hewlett Packard Enterprise olarak biz de bu konsorsiyumda yer alarak süper bilgisayar alanındaki yazılım ve uygulama uzmanlığımızı araştırmacıların hizmetine sunuyoruz. “

“HPE GreenLake ile dijital fırsatları baştan tasarlıyoruz”

Salgın döneminde uzaktan çalışmanın daha da artacağının ve şirketlerin daha farklı çalışma modellerine geçeceğinin işaretlerini fazlasıyla gördüklerini belirten Kaymak; “Bu da bizim zaten çok daha önce duyurmuş olduğumuz “platform bazlı hizmetler” stratejimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz bu dönemde her türlü ürün ve çözümümüzü hizmet olarak sunmak için faaliyetlerimizi hızlandırdık. HPE GreenLake ile kurumların genel bulut, özel bulut, veri merkezi ve uçları kapsayan hibrit bulut varlıklarını hizmet odaklı tek bir yapı etrafında toplamalarını sağlıyor. Böylece teknolojinin avantajlarını kurumların ihtiyaç ve tercihlerine göre kullanma imkânı sunarken hem zaman hem de bütçe tasarrufu sağlıyor. Aralık 2019'da duyurduğumuz HPE GreenLake Central ile ilgili yeni uygumalar da devreye aldık. Farklı bulut servis sağlayıcılardan hizmet alan GreenLake kullanıcıları, tek bir bulut sağlayıcıya bağımlı olmak zorunda kalmayıp, sunduğumuz çözüm sayesinde istedikleri kadar farklı bulut sağlayıcıdan hizmet alabilecekler” dedi.