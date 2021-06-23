HPE GreenLake’in kapsamı genişledi

Hewlett Packard Enterprise (HPE), uçtan buluta HPE GreenLake platformunu Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server desteğini içerecek şekilde genişlettiğini duyurdu. Yeni HPE GreenLake bulut hizmetleri, kendi içlerinde basit, ölçeklenebilir ve bulutla uyumlu bir mimari kurgulamak isteyen kurumlara aradıkları çevikliği ve esnekliği sunuyor. Ortak müşteriler, verimlilik için sanallaştırılmış Windows ve Linux iş yüklerini birleştirerek tanıdık, hibrit bir ortamda üretim odaklı iş yüklerini çalıştırabiliyor. Duyurulan yenilikler HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dHCI dahil olmak üzere, HPE GreenLake aracılığıyla sunulan geniş hiper bütünleşik altyapı teklifleri portföyünde tamamlayıcı rol üstleniyor.

Kurumlar dijital dönüşümü hayata geçirirken, şirket içindeki ve uçlardaki ayak izlerini modernize etmek için verileri üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyuyor. Kritik iş uygulamalarının ve verilerin yüzde 70'i genel bulutun haricinde, güvenli tek kullanıcılıortamlarda ve verilerin üretildiği uçlarda kalıyor. HPE GreenLake with Azure Stack HCI and Microsoft SQL Server, müşterilerinin uygulamalarını ve iş yüklerini bulut deneyimi ve işletim modeli eşliğinde verilerin bulunduğu yere yakın ortamlara taşıyarak, işletmelerin şirket içindeki ve uçlardaki iş yüklerini dönüştürmelerine olanak tanıyor.

HPE GreenLake Bulut Hizmetleri Genel Müdürü Keith White, şunları söylüyor: "Dünya giderek daha fazla hibrit yaklaşımı benimsiyor. Özellikle önemli bir büyüme potansiyeli gördüğümüz Hiper Bütünleşik Altyapı alanında Microsoft ile iş birliğimiz konusunda çok heyecanlıyız. Müşterilerimiz Microsoft Azure Stack HCI'yi HPE GreenLake uçtan buluta platformu gibi çözümlerle birleştirerek otomasyona dayalı ve bütünleşik bir deneyimden faydalanıyor. Sunduğumuz çözüm, müşterilerin esnekliği ve kontrolü elden bırakmadan kendileri için en uygun hibrit bulut ve iş yükü dağılımını belirleyebilmelerine olanak tanıyor. Müşterilerimizin modern bulut odaklı kuruluşlara dönüşmesine yardımcı olan kapsamlı çözümler geliştirmek için Microsoft ile olan ilişkimizi derinleştirmeye devam ediyoruz.”

Hiper bütünleşik altyapı, endüstride bulut benzeri bir deneyim eşliğinde çevikliği sağlamak için yazılım tanımlı altyapı ilkeleri üzerine kurulan ve hızla büyüyen bir kategoriyi simgeliyor. HPE, sınıfının en iyi HCI çözümleriyle HPE SimpliVity ve HPE Nimble Storage dHCI'ye yatırım yapmaya ve yenilikler sunmaya devam ediyor. HPE, iş ortakları ekosistemiyle ve HPE GreenLake bulut platformu aracılığıyla hizmet olarak sunduğu pazar lideri HCI çözümlerine sahip. HPE’nin sunduğu teklifler genel amaçlı uygulamalar, iş kritik uygulamalar, sanallaştırılmış uygulamalar, konteyner uygulamaları, küçük ve büyük ölçekli ortamlar dahil olmak üzere doğru iş yükleri için doğru çözümü sunmak üzere optimize edildi.

Microsoft Azure Edge + Platformu Kurumsal Başkan Yardımcısı Roanne Sones, “Microsoft Azure Stack HCI ve Microsoft SQL Server ile HPE Greenlake’in entegrasyonu, Microsoft ve HPE arasındaki verimli ve uzun süreli işbirliğinin en yeni ürünü” diyor. "HPE GreenLake'in Microsoft teklifleriyle entegrasyonu için yapılan ortak çalışma müşterilerimize basitlik, esneklik ve ekonomi sunmanın yanı sıra, Azure ve HPE'nin sürekli güvenlik uzmanlığının avantajlarını ortaya koyan bir yönetilen hizmetler bütünü sağlıyor."

HPE GreenLake with Azure Stack HCI and Microsoft SQL Server’in genel avantajları:

Bulut Deneyimi: Müşteriler her yerde otomasyon, self servis, isteğe bağlı ölçeklenebilen kapasite ve kendileri için yönetilen çeşitli araçları kullanma becerisi sağlayan, esnek bir bulut platformuna ihtiyaç duyuyor. Yeni bir hiper bütünleşik altyapı (HCI) işletim sistemi olan Azure Stack HCI, veri merkezi modernizasyonunu, uzak ofis üretkenliğini ve birçok uç uygulamayı hızlandırmak için HPE GreenLake bulut platformunda bir Azure hizmeti olarak sunuluyor.

Basitleştirilmiş Hibrit BT Yönetimi: Müşteriler Azure genel bulut hizmetlerini yönettikleri şekilde Azure Portal aracılığıyla hizmetlerini kontrol edebiliyor. HPE GreenLake bulut platformuyla müşteriler kendileri büyüdükçe ortamlarını da büyütebiliyor, yönetebiliyor ve faturalandırabiliyor.

Tasarruflu Veri Yönetimi: HPE GreenLake, Microsoft SQL server ile her boyuttaki veritabanı uygulamasını destekleyebilen, önceden tanımlanmış ve test edilmiş yapılandırmaları kullanıyor. Böylece kullanıma göre fiyatlandırmaya, seç tıkla self servise, ölçeklenebilirliğe, esnekliğe ve özel BT güvenliğine sahip şirket içi bulut deneyimi sunarak aşırı provizyon ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Yüzde 30 ila 40’a varan TCO tasarrufu sağlıyor.

Uçtan buluta HPE GreenLake platformu, müşterilerinin şirket içinde, uçta veya ortak barındırma tesisinde çalışabilen dijital dönüşümü hızlandırabilmeleri için güçlü bir temel sağlıyor. HPE GreenLake bulut platformu, bulutun basitliğini ve çevikliğini titiz yönetişim, uyumluluk ve görünürlükle birleştiriyor. HPE GreenLake yalın donanım, bilgi işlem, konteyner yönetimi, veri koruma, HCI, HPC, makine öğrenimi operasyonları, ağ iletişimi, SAP HANA, depolama, VDI ve VM'ler için bulut hizmetleri dahil olmak üzere inovasyonu hızlandıran kapsamlı bir bulut hizmetleri portföyü sunuyor. Toplam sözleşme değeri 4,8 milyar dolarının üzerinde olan HPE GreenLake iş kolu, HPE GreenLake satan 900'den fazla iş ortağıyla hızla büyüyor. HPE GreenLake Fortune 500 şirketleri, devlet ve kamu sektörü kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler dahil olmak üzere tüm endüstrilerde ve boyutlarda 50 ülkede 1.200'den fazla kurumsal müşteriye sahip.