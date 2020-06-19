HPE GreenLake Central kullanıma sunuldu

Hewlett Packard Enterprise (HPE), Aralık 2019'da HPE GreenLake Central'ı müşterileri için genel kullanıma sunduğunu duyurdu. HPE’nin yeni gelişmiş yazılım platformu, tüm hibrit bulut varlıklarını çalıştıran, yöneten ve optimize eden bir operasyonel yönetim konsolunu içinde barındırıyor. Bu konsol müşterilere tüm uygulamaları ve verileri için bulut deneyimi sağlıyor.

Buna ek olarak HPE, hizmet olarak sunduğu servis portföyünü veri yönetimi ve veri depolama desteğiyle genişletti. Cohesity ve Qumulo ile gerçekleştirdiği iş birlikleriyle de barındırma (co-location) hizmetleri sunmaya başladığını açıkladı.

HPE Türkiye Pointnext Servisleri Ülke Direktörü Murat Baysal ise konuya ilişkin şunları söyledi: “Aralık 2019'da müşterilerimiz için genel kullanıma sunduğumuz HPE GreenLake Central için yatırıma ve işbirlikleri kurmaya devam ediyoruz. HPE olarak Cohesity ve Qumulo işbirlikleri ile kurumlara veri yönetimi ve depolama olanağı sağlıyoruz.”



Hizmet olarak sunulan HPE GreenLake, kullandığın kadar öde ve ihtiyacın kadar ölçeklendir olanakları eşliğinde müşterilerin uygulamalarını, verilerini ve iş yüklerini kendi ortamlarında kesintisiz bir bulut deneyimi eşliğinde yönetebilmelerini sağlıyor. Böylece müşterilerin giderlerinden tasarruf etmelerine, operasyonel ve finansal esnekliklerini artırmalarına ve bir sonraki adıma hazır olmalarına yardımcı oluyor.



HPE GreenLake, dünya çapında 800'den fazla kurumsal müşterisiyle ve 500'ün üzerinde iş ortağıyla HPE'nin büyüyen iş kolları arasında yer alıyor. HPE GreenLake ölçüm yetenekleri, maliyet kontrolü ve yazılımı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda HPE Finansal Hizmetler ve HPE Pointnext Hizmetleri tarafından desteklenmesi, HPE’nin halihazırdaki donanım portföyüyle birleşmesi GreenLake’i öne çıkarıyor.

HPE GreenLake Central, müşterilerinin aşağıdakileri gerçekleştirmesini sağlayan rakipsiz bir platform olarak öne çıkıyor: