HP, 2021'de 3D baskı ve dijital üretim öngörülerini paylaştı

HP Digital Manufacturing Trends Report'un sonuçları göre eğilimler şöyle sıralanıyor:

1 - Kişiselleştirme ve Özelleştirme için Artan Talep

3D baskının daha fazla kullanılması ve tüketici taleplerini karşılayabilmesi, kişiselleştirmeyi ve özelleştirmeyi artıracak. Özellikle kitlesel özelleştirme, üreticilerin kişiselleştirilmiş ürünleri rekabetçi fiyatlarla üretmesini sağlayacak.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a katılan her 10 kişiden dokuzu (yüzde 91'i), parçaları 3D baskı yoluyla eğer kişiselleştirebilselerdi kitlesel özelleştirme metodunu tercih edeceklerini belirtiyor. Örnek olarak, SmileDirectClub, diş hizalayıcıları üretmek için 3D baskı teknolojisini kullanarak 12 milyar dolarlık ortodonti endüstrisini dijital olarak dönüştürüyor. Cobra Golf, türünün ilk örneği olan 3D basılmış bir ticari golf sopası üretmek için ürünlerini hızlı bir şekilde kişiselleştirerek spor endüstrisinin kurallarını yeniden yazıyor.



2 - Verimliliği Artırmak için Yazılım ve Veri İnovasyonlarında Artış

Üreticilere ölçeklenebilir dijital üretim imkanı sunmak için araçlarda, altyapıda ve daha fazla üretkenlik sağlayan yeni yazılım inovasyonlarında artış olacak. Yazılım ve veri yönetimindeki gelişmeler, müşteriden daha iyi geri dönüşlere yol açan gelişmiş sistem yönetimi ve parça kalitesi sağlamaya devam edecek.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a göre dünyanın dört bir yanından katılanların yüzde 55'i, önümüzdeki beş yıl içerisinde “hızlandırılmış inovasyon” alanında en fazla ilerlemenin önümüzdeki 5 yıl içerisinde yaşanacağını, yüzde 52'si kalite yönetiminin veri ve yazılımı geliştireceğini ve yüzde 50'si de veri ve yazılımın ek özellikler için tasarımı geliştireceğini belirtiyor.

3 - Sağlık Gelişmeleri için Malzemelerde İnovasyon

50 milyar dolarlık sağlık endüstrisi, 2021'de 3D baskıda gelişmenin en yüksek seviyeye ulaşmasına hazırlanıyor. Ortotik parçalar, ayakkabılar ve biyomekanik verileri entegre eden diğer uygulamalar gibi sağlık alanında kişisel ürünler önem kazanacak. Bu malzemeler, sağlık profesyonellerinin üretilen bileşenler üzerinde tam kontrole ve tasarımda sınırsız olanaklara sahip olmalarını sağlayacak.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a farklı noktalardan yanıt verenlerin yüzde 55'i, sağlık sektöründe önümüzdeki beş yıl içinde en fazla inovasyonun gerçekleşeceğini tahmin ediyor.

4 - Ekosistemleri Destekleyebilmek için Ciddi Ekonomik Büyüme

Ekonomik büyüme incelendiğinde ise bölgeler genelinde dijital üretim teknolojilerine büyük bir ilgi gösterileceğini düşünüyoruz. Üretim, tüm ekonomileri ve ekosistemleri destekleyen bir motor görevi gördüğü için bu durum hiç de şaşırtıcı değil.



HP Digital Manufacturing Trends Report'un küresel katılımcılarının yüzde 99'u, dijital üretim teknolojilerinin ekonomik büyüme sağlayacağını düşünüyor. 2021'in ortasına kadar dijital üretim teknolojilerine yatırım yapmayı planlayan katılımcıların yüzde 71'i ve şirketlerinin 3D baskı harcamalarını artırmayı planladığını belirtenlerin yüzde 85'i, bu öngörüyü bütçeleriyle destekliyor.

5 - Sektörler Arası İşbirliği ve Eğitim için Birliktelikler Oluşturmak

Dijital üreticilerin sektörü ileriye taşımaya devam etmek ve temelinde işbirliği bulunan 3D baskı teknolojisini kullananların sayısını artırmak için daha fazla çalışana, daha profesyonel eğitim vermesi çok önemli. Şirketler en uçtaki şirketlere daha fazla değer sunmaya çalışırken, yeni birliktelikler oluşturacaklar ve yeni ekosistemler içinde faaliyet gösterecekler.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a yanıt verenlerinin yüzde 64'ü, 3D baskının ilerlemesi için daha fazla profesyonel eğitim hizmetinin sunulması gerektiğini söylüyor. Ek olarak, ankete katılanların yüzde 85'ine göre sektörler arası işbirliği, dijital üretimin geleceği için kritik önem taşıyor.

6 - İş Faaliyetlerini Sürdürebilmek İçin Artırılmış Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, ticari operasyonlar için önemli bir metrik olmaya devam ediyor. Küçük işletmeler, hükümetler ve büyük şirketler çevresel etkilerini giderek daha fazla değerlendirip izledikçe, dijital üretimin kilit bir rol oynaması bekleniyor.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a katılanların yüzde 50'si, 3D baskının atıkları ve karbondioksit (CO2) emisyonunu azaltma, döngüsel ekonomiyi öne çıkarma ve yaygınlaştırma gibi özellikleri olduğunu belirtti. Ek olarak 3D baskı, yerelleştirilmiş üretime olanak tanıyarak üretim zincirlerinin karmaşıklığını ve çevresel etkilerini azaltmaya yardımcı oluyor.

7 - İnovasyon Yeni Malzemelerin ve Araçların Geliştirilmesini Sağlayacak

Yeni malzemeleri ve araçları ele aldığımızda, 3D baskı sadece daha hassas bir mekanizma olmakla kalmıyor, aynı zamanda karmaşık ve kişiselleştirilmiş tasarımları da destekliyor ve üretimi daha kolay bir hale getiriyor. Düşük maliyetten işlevselliği artıran yeni araçlara kadar birçok fayda sunan yeni araçlar, 2021 yılında popülerlik kazanmaya devam edecek potansiyel inovasyon kaynakları olarak öne çıkıyor.



HP Digital Manufacturing Trends Report'a göre önümüzdeki 5 yıl boyunca, özellikle ısı ile çalışan 4D basılmış parçalar en fazla inovasyonun ve gelişmenin gerçekleşeceği alan olacak. Rapora katılanların neredeyse yarısı (yüzde 48'i) bu ‘akıllı' parçaların 3D baskı teknolojileri arasında en çok gelişim potansiyeline sahip alan olduğunu belirtiyor.



HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, konuyla ilgili “HP olarak 3D teknolojimiz ile seri üretime öncülük ediyor ve bu alandaki dönüşümün hızlanmasına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimizin, dünyadaki sektörlere önemli inovasyonlar sunmalarına yardımcı olmak için yeni 3D yazıcı materyallerini, çözümlerini ve iş ortaklıklarını ileriye taşımaya devam ediyoruz. 3D baskıda emisyon ve atık materyal gibi geleneksel üretimin olumsuz yanları yer almadığı için doğa için sürdürülebilir bir üretim süreci sağlıyor” dedi.