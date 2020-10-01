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Haber Giriş: 01.10.2020 - 08:41 | Son Güncelleme:

House of Instagram’ın ilk online versiyonu Türkiye’de gerçekleştirildi

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House of Instagram’ın ilk online versiyonu Türkiye’de gerçekleştirildi
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Instagram’ın dönüşümünün anlatıldığı ve platformun yeni özelliklerinin tanıtıldığı House of Instagram’ın ilk online versiyonu 29-30 Eylül tarihlerinde Türkiye’de gerçekleşti. Etkinlikte Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş; Instagram İşletme Pazarlama Lideri Grace Kao; Instagram Marka Geliştirme Lideri Gord Ray; Facebook Türkiye Ticaret Direktörü İlke Çarkçı Toptaş gibi isimler kültür, yaratıcılık ve topluluk kavramlarının Instagram’da nasıl hayata geçtiği, marka ve işletmelerin nasıl güçlü kaldığı gibi konuları ele aldı.

House of Instagram Türkiye’nin açılış konuşmasını yapan Facebook Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölge Başkan Yardımcısı Derya Matraş konuyla ilgili, “Bugün Instagram’ın özellikle dört alanda liderlik ettiğini görüyoruz: Küçük işletmelerin kullanıcılarıyla bağ kurması, insanların kendilerini istediği biçimde ve yaratıcı bir şekilde ifade etmesi, yeni trendlerin şekillenmesi ve var olan değerlerimizin güçlenmesiyle kültür ve alışkanlıklar, insanları bir araya getirme ve toplulukları hayata geçirme gücü. Bu yüzden House of Instagram Türkiye’de çok değerli isimlerle kültür, yaratıcılık ve topluluk kavramlarının Instagram’da nasıl hayata geçtiği, marka ve işletmelerin nasıl güçlü kaldığı gibi konuları ele alıyoruz” dedi.

Etkinlikten öne çıkan içgörüler şu şekilde:

İnsanlar yaratıcı bir şekilde kendilerini ifade etmek için Instagram’a giriyor

Basit filtrelerle fotoğraf paylaşma platformu olarak hayatına başlayan Instagram, insanların kendilerini ifade etme yöntemleri ve kullanım alışkanlıkları doğrultusunda bugünkü haline evrildi. Örneğin, insanların daha rahat bir şekilde anlık paylaşımlar yapmak istemesiyle Stories ortaya çıktı, AR platformuyla herkes kendi filtresini oluşturabilmeye başladı. Videonun yükselişiyle daha uzun içerikler için insanlar IGTV’ye ve özellikle de COVID-19 ile birlikte Instagram Canlı Yayın’a yönelmeye başladı. Instagram’da paylaşılan videoların yüzde 45’i kısa süreli videolardan oluşuyor. Bu içgörüyle birlikte yakın zamanda kullanıma sunulan Reels ile insanlar kısa, düzenlenebilir, eğlenceli videolar oluşturabiliyor ve keşfedebiliyor, hatta ürettikleri bu videolarla dünya çapında keşfedilme şansını yakalıyor.

Topluluklar Instagram’da harekete geçiyor

İnsanlar önem verdikleri konularda topluluklarını harekete geçirmek için Instagram’a yöneliyor. Toplulukların bu yaklaşımları COVID-19 sürecinde de kendini gösterdi. İtalya’da karantinanın ilk haftasında Instagram’daki canlı yayınların izlenme sayısı iki katına çıkarken, Stories’deki “Evde Kal” çıkartması ilk ayında dünya genelinde 300 milyondan fazla insan tarafından paylaşıldı. Bu süreçte yerel işletmeleri desteklemek isteyen birçok insan “Küçük İşletme Desteği” çıkartmasını kullanarak bu işletmeleri topluluklarına tanıttı.

Trendler Instagram’da hayat buluyor

Modadan sosyal aktivizme, yemekten girişimciliğe, insanlara ilham veren birçok trend Instagram’da hayat buluyor ve insanlar ilgi duydukları şeyleri Instagram’da buluyor. Instagram’daki insanların yüzde 90’ı en az bir işletmeyi takip ediyor ve 180 milyondan fazla işletme her ay Facebook, Instagram ve WhatsApp’i kullanıyor. Instagram’ın bir araştırmasına göre insanların yüzde 50’si Instagram’da reklamını gördüğü bir markaya daha fazla ilgi duyduğunu söylerken, birçoğu da Instagram’daki markaların daha popüler, eğlenceli ve yaratıcı olduğunu düşünüyor. İnsanların takip etmek istedikleri işletmelerle bir araya geldiği bir platform olan Instagram, bu doğrultuda alışveriş özelliklerini geliştirdi. Örneğin, her ay 130 milyon kişinin tıkladığı gönderilerdeki ürün etiketlerinin yanı sıra, Keşfet sekmesinde alışveriş için bir sekme kullanıma sunuldu. 

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