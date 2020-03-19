Honor Sport Pro: Sporculara özel kulaklık Türkiye'de

Honor, yeni kablosuz kulaklığı HONOR Sport PRO’yu Türkiye’de satışa sundu. 18 saate varan pil ömrü, USB-C üzerinden telefon, PC ya da tablet cihazlarla şarj edilebilme ve su dökülmelerine ve tere karşı dayanıklılık gibi özellikleriyle öne çıkan kablosuz HONOR Sport Pro, aktif bir spor hayatı olanlar için tasarlanan bir ürün. Ürün, tek şarjda 18 saate kadar müzik dinleme ve 12 saate kadar telefonla görüşme sunması için tasarlandı. 5 dakikalık şarjla bile 4 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz.

Kulaklık sürücülerinin arkasında bulunan manyetik kısım sayesinde her iki sürücü de birbirine yapışık şekilde düzenli dururken, bu halde otomatik olarak uyku moduna geçerek, pil ömründen de tasarruf edilmesini sağlıyor. Kulaklığı ayırdığınızda ise otomatik olarak yeniden bağlanıyor.



Ürün, mikrofon tasarımı sayesinde rüzgar, trafik, ortam gürültüsü gibi istenmeyen sesleri azaltarak daha net bir iletişim imkanı sağlıyor. Bununla birlikte, özel bir akustik diyaframa sahip, ince ayarlanmış ve yüksek hassasiyete sahip 13mm’lik hoparlörler, güçlü yüksek, net orta tonlar sağlıyor. Düşük gecikmeli Bluetooth aktarımı sayesinde ekranınızda gördüklerinizle sesin gelmesi neredeyse aynı anda oluyor.

HONOR Sport Pro üzerinde yer alan üç tuşlu kontrol paneli, kulaklığı hiç çıkarmadan ses seviyesini ayarlama imkanı sunuyor. Ayrıca paneli kullanarak sporunuza ara vermeden telefon görüşmeleri yapabilir ve sesli asistanınıza erişebilirsiniz.

Ürün, Fantom Kırmızı, Fantom Gri ve Fantom Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle satışa sunuldu.