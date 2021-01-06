Honor Scale 2 akıllı tartı incelemesi

Geçtiğimiz haftalarda Huawei ile yollarını ayıran Honor, geniş bir ürün yelpazesine sahip. Bu ürünlerden biri de akıllı tartı, yani Honor Scale 2. Her tartı, temelinde ağırlık ölçmek için üretilir. Haliyle bu ürün de temelde bunu yapıyor. Ama daha fazlası da var.

Türkiye pazarına da giren bu akıllı tartı; ağırlık ölçümünün yanı sıra vücut yağ oranı, bazal metabolizma hızı, vücut yaşı, vücut tipi, iskelet kas kütlesi, su, protein miktarı ile kemikteki mineral içeriğini ölçebiliyor. Özetle, bu bilgileri edinmek için bir spor salonuna ya da bir sağlık merkezine artık gitmeye gerek yok.



Farklı ölçümlemeleri de paylaştığı için basitçe ağırlığınızı öğrenmekten öte kendinizle ilgili daha detaylı bir rapor elde edebiliyorsunuz. Belli aralıklarla tartıldığınızda da kendinizdeki değişimi detaylıca görme şansınız var.

Huawei Sağlık uygulaması ile bütünleşik olarak çalışan Honor Scale 2, Sahip olduğu hafızasında 50'ye kadar kullanıcının verilerini saklayabiliyor. Diğer bir deyişe tüm aile fertleriniz ve hatta misafirleriniz için ayrı ayrı profil oluşturabilirsiniz.

Kullanıcılardan aldığı verileri analiz eden ve bir süre sonra da bu veriler doğrultusunda hareket etmeye başlayan Honor Scale 2, farklı kişilerin kullanım durumlarında da herhangi bir sıkıntı yaratmıyor. Diğer bir deyişle bu akıllı tartı, üzerine çıkan kişinin kim olduğunu hemen tespit edebiliyor.

Kompakt boyutlara sahip olan HONOR Scale 2, üzerinde yer alan LED ekranıyla hızlı şekilde ölçüm sonucuna ulaşmanızı sağlıyor.



Yapay zekâ ve büyük veri modellerini kullanan ve Huawei TruFit algoritmasıyla birlikte çalışan ürün, bu sayede yüksek hassasiyette ölçümler yapabiliyor. İçerisinde bulunan özel ağırlık ölçme çipi, ölçümde oluşan 100 gramlık değişiklikleri de algılayarak, vücudunuzdaki en küçük değişimleri ekrana getirebiliyor.



Ağırlığı ve vücut yağını gösteren tartı, detaylı bilgileri kendi ekranında göstermiyor. Bunun için uygulamaya gitmeniz gerekiyor. Her ölçümün ne olduğuna dair küçük bir açıklama da var.



Tartının bağlı olduğu Huawei Sağlık uygulamasını Android ve iOS cihazlara ücretsiz indirebilirsiniz.



Sonuç itibariyle sadece ağırlığınızı gösteren tartılar yavaş yavaş tarihe karışıyor ve Honor Scale 2 gibi tartıları gelecekte de daha sık göreceğiz. Eğer ağırlığınız dışında vücudunuzla ilgili daha detaylı bilgi almak istiyorsanız bu ürüne şans verebilirsiniz.