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Haber Giriş: 06.01.2021 - 11:51 | Son Güncelleme:

Honor Router 3 ile Türkiye’de satışa sunuldu

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Honor Router 3 ile Türkiye’de satışa sunuldu
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Yeni kablosuz bağlantı standardı Wi-Fi 6 Plus özelliğine sahip olan Honor Router 3’ün Türkiye satışı başladı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri...

Honor'un akıllı yaşam stratejisi kapsamında tanıttığı yeni ağ ürünü Router 3, yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle mobil cihazların bağlantı hızlarını yükselttiği iddiasında.

Honor Router 3’ün sahip olduğu dört anten, katlanabiliyor. 245x159.2x39.7mm’lik boyutlarıyla geleneksel router’lardan biraz daha küçük olan cihaz, evde ya da ofiste az yer kaplıyor. Üzerinde yer alan, 1000Mbps 1 adet WAN ve 3 adet LAN yuvasıyla dikkat çekiyor. Cihazın üst kısmında bulunan “H” tuşuyla birlikte beş taneye kadar diğer HONOR Router 3’lere bağlanabiliyor.

Hisilicon tarafından geliştirilen Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemci ve Wi-Fi 6’nın özelliklerini üzerinde barındıran cihaz, Wi-Fi 5’e göre üç kat daha yüksek ağ hızı, dört kat daha fazla kapasite, daha düşük gecikme süresi ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi sunuyor.

HONOR Router 3, özel Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti ve 1.2GHz’lik çift çekirdekli işlemcisiyle, 1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliğine ulaşarak 1 Gbps’nin üzerinde ağ hızlarına ulaşabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Wi-Fi 6 cihazlarında daha yüksek aktarım oranına ve daha geniş kapsama alanına ulaşabiliyor.

HD kalitede bir filmi 10 saniyede indirebiliyor, Wi-Fi 5 uyumlu cihazlarda ise yüzde 60’a kadar daha yüksek ağ hızları söz konusu.

Ürünün fiyatı ise 649 TL olarak belirlendi.


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