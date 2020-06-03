Honor Magic Earbuds Türkiye’de satışa çıkıyor

Aktif gürültü engelleme teknolojisi, dokunmatik kontroller ve yüksek ses kalitesini, Bluetooth 5.0 bağlantısı ile kablosuz şekilde sunan Honor Magic Earbuds, Türkiye’de İnci Beyazı ve Yumurta Mavisi renk seçenekleriyle sunulacak.

Cihaz, barındırdığı iki farklı mikrofon sayesinde 32dB’e kadar çevre gürültüsünü engellemek için Hibrit Aktif Gürültü Engelleme teknolojisini kullanıyor. Bu sayede trafik, toplu taşıma, ofis, uçak gibi çok fazla istenmeyen sesin bulunduğu ortamlarda, dinlediğinize odaklanmanızı sağlıyor.

İçerisinde bulunan üç mikrofon sayesinde Magic Earbuds’la yapacağınız görüşmelerde sesiniz karşı tarafa yüksek kalitede aktarılırken yoğun rüzgar ya da arka plan gürültüsü bulunan yerlerde ise yerleştirilmiş üç mikrofon, sesinizin düzgün şekilde iletilmesine yardımcı oluyor.

Aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğine sahip kablosuz kulaklıklar için pil ömrü genellikle kısa olsa da bu ürün, ANC özelliği açık şekilde 3 saate kadar kesintisiz müzik dinleme, 2 saate kadar da kesintisiz konuşmaya yetecek kadar pil ömrü sunuyor. Ayrıca şarj kutusunun pil ömrüyle birlikte bu süre 13 saate kadar çıkabiliyor.



Uzun pil ömrünün yanında akıllı dokunmatik kontrollere de sahip olan Magic Earbuds, EMUI 10 işletim sistemli telefonlarda da otomatik olarak hızlıca kullanılabiliyor. Kutusunda üç farklı boyda silikon uç ile sunulan Honor Magic Earbuds'ın fiyatı ise henüz açıklanmadı.



