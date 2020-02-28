MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriHonor Magic Earbuds: Gürültüyü engelleyen kulaklık
GeriTeknoloji Honor Magic Earbuds: Gürültüyü engelleyen kulaklık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 28.02.2020 - 08:25,Son Güncelleme:/

Honor Magic Earbuds: Gürültüyü engelleyen kulaklık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Honor Magic Earbuds: Gürültüyü engelleyen kulaklık
Abone Olgoogle-news

Dünyanın önde gelen teknoloji üreticilerinden Honor, geliştirdiği Honor Magic Earbuds isimli yeni kablosuz kulaklığıyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Önceki modellerden farklı olarak gürültü engelleme teknolojisini de kullanan cihaz, bu sayede gürültü problemini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Honor'un geçtiğimiz günlerde Barselona'da gerçekleştirilen etkinlikte duyurduğu yeni ürünlerden biri de kablosuz kulaklık Honor Magic Earbuds oldu. Yeni kablosuz kulaklık özellikle spor yapanları ve günün karmaşasından kendisini soyutlamak isteyenleri hedefliyor. 

Honor Magic Earbuds, özel tasarımı ve farklı boyutlardaki kulak uçlarının uyumu sayesinde kulağa tam oturuyor. Üzerinde dokunmatik akıllı kontroller de barındıran kablosuz kulaklık, akıllı bir şekilde kulağa takıldığını ya da çıkarıldığını da anlayabiliyor. Bu sayede çıkarıldığında çalan müziği de durdurarak pilden tasarruf sağlıyor. 

Honor Magic Earbuds kablosuz kulaklık, 2300Y platformunu baz alan gürültü engelleme özelliği sayesinde ortalamada 24dB’e kadar çevresel gürültüyü engelleyebiliyor. Üçlü bir mikrofon sistemi de kullanan Magic Earbuds, telefon görüşmeleri sırasında sesinizi ön plana çıkarıp, çevresel gürültüyü düşürerek daha net konuşmalar yapmanızı mümkün kılıyor.  

Honor Magic Earbuds: Gürültüyü engelleyen kulaklık

Uzun Süreli Kullanım 

Özel kutusu ile sunulan Honor Magic Earbuds, kutusu sayesinde şarjını katlıyor. Kutudan çıkarıldığında kesintisiz şekilde 3 saatlik telefonla görüşme ve 3,5 saatlik müzik çalabilen kablosuz kulaklık, sadece kutusu ile şarj edildiğinde ise toplamda 12 saat boyunca telefon görüşmesi sağlıyor ve 13 saat boyunca müzik oynatabiliyor. USB Tip-C girişi sayesinde şarj edilebilen kutu, toplamda 410mAh’lik batarya barındırıyor. Bu sayede yaklaşık 1,5 saatlik sürede tamamen şarj edilebiliyor. 

Bluetooth 5.0 destekleyen HONOR Magic Earbuds, A2DP 1.3, HFP 1.6 ve AVRCP 1.5 protokollerini destekliyor. Bununla birlikte EMUI 10.0 ile kullanıldığında, otomatik şekilde algılanabiliyor ve hızlı şekilde HONOR akıllı telefonlarla da eşleşebiliyor.

ViewSonic monitör incelemesi Oyun monitorleriyle yakından tanınan bir isim olan ViewSonic’in yeni monitorü VX2758-C-mh Doom oynadık.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle