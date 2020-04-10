Honor giyilebilir cihaz satışlarını yüzde 500 arttırdı

Peki Honor, giyilebilir cihaz olarak hangi ürünleriyle öne çıkıyor? Özellikle spor yapanlar için hafif ve etkili aktivite takibi yöntemi sunan akıllı bileklik HONOR Band 5, gelişmiş spor ve sağlık takip özellikleri, kişiselleştirilebilme yetenekleri ve uzun pil ömrü sayesinde en çok tercih edilen giyilebilir ürünlerden biri.

HONOR’un Türkiye’de de başarıyı yakalayan akıllı saati HONOR MagicWatch 2 ise geleneksel saat görünümünde üstün aktivite takibi, 14 güne varan pil ömrü, Bluetooth üzerinden telefon görüşmeleri yapma imkânı gibi farklı ve işlevsel özellikleriyle geliyor.

Rusya’da pazar lideri

Giyilebilir ürünleriyle başarı yakalayan HONOR, akıllı telefon konusunda da birçok büyük pazarda yüksek satış rakamlarına ulaştı. Rusya, Finlandiya, Almanya, Ukrayna, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde akıllı telefon satışlarında ilk 5 sırada yer alan HONOR, 2019’un ilk çeyreğinde ise Rusya’da lider akıllı telefon markası oldu. Yılın geri kalanında ise birçok önemli markayı geride bırakarak ikinci olmayı başardı.

HONOR MagicWatch 2 için yeni özellik

Türkiye’de de yüksek satış oranlarına ulaşan HONOR MagicWatch 2, Türkiye’deki kullanıcılara da uzaktan gönderilen güncelleme ile SpO2 ölçümü özelliğine sahip oldu. Kandaki oksijene sahip hemoglobin değeri anlamına gelen SpO2, özellikle spor yapanlar için önemli bir değer. Bu özelliğin sunulduğu güncelleme ile birlikte HONOR MagicWatch 2, spor yapanlar için de çalışmalarını daha verimli uygulamaları için yardımcı olmaya devam ediyor.



