Honor 30S ne zaman tanıtılacak? Özellikleri nasıl olacak?

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz Honor, telefondan akıllı saate, akıllı bileklikten bilgisayara teknolojinin pek çok alanında ürün ve servisleriyle dikkat çekiyor. Şirketin yeni hedefinde ise Honor 30S bulunuyor. 30 Mart 2020 tarihinde yayınlanması beklenen şirketin yeni amiral telefonunun görüntüleri de internete sızdı.

Cihazın arka yüzüne bakıldığında dikdörtgen bir kamera ünitesi olduğu dikkatlerden kaçmazken, bunun dışında tasarımla ilgili bir ipucu görünmüyor. Cihazın ön yüzünün yer aldığı bir görüntü bulunmadığından Honor 30S'in sadece kameraları net bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Ancak bu kameraların da teknik detayları henüz belli değil.



Diğer yandan Huawei'nin geliştirdiği Kirin 820 işlemciden güç alması beklenen Honor 30S, 40W gücünde hızlı şarj teknolojisini de desteklemesinden dolayı oldukça hızlı şarj oluyor.

Cihazla ilgili daha fazla detay yok ve 30 Mart tarihinde gerçekleştirilecek etkinlikte Honor 30S'i tüm hatlarıyla görmüş olacağız.



