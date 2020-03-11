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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

Honor 10X nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

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Honor 10X nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?
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Çinli teknoloji devi Huawei’nin kardeş markası Honor, ilerleyen günlerde tanıtacağı yeni telefonu Honor 10X ve Honor 10X Pro modellerini duyuracak. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre bu telefonlarda Huawei'nin geliştirdiği Kirin 820 yonga seti kullanılacak.

Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesiyle birlikte ürünlerini internet üzerinden tanıtmayı tercih eden Honor, ilerleyen günlerde de iki yeni telefonunun duyurusunu yapacak. Honor 10X ve Honor 10X Pro ismini taşıyan bu telefonlar, Kirin 820'den güç alacak.

Honor markasının bir önceki serisi, Kirin 810 işlemcisine sahip olduğu için 5G desteği sağlamıyordu. Ancak Honor 10X serisinde Kirin 820 yonga işlemcisi olacağı için Honor markasının ilk 5G özelliğine sahip telefonu olacak. 

Honor markasının yeni amiral telefonu olması beklenen Honor 10X'in çıkış tarihi ve fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.

Gelecekte eğitime bu teknolojiler yön verecekHer sene olduğu gibi bu yıl da Londra, dünyanın en büyük teknoloji fuarı BETT'e ev sahipliği yaptı. Son teknolojiyle birlikte öğrenci ve öğretmenlerin öğrenme ve eğitim süreçleri değişmeye başlarken, Microsoft Türkiye Eğitim Sektörü Öğrenim Çözümleri Uzmanı Eyüphan Keskin, Microsoft'un eğitim konusundaki çözümlerini anlattı, eğitim teknolojilerinin geldiği son noktayı Hürriyet'le paylaştı.
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