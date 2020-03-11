Honor 10X nasıl olacak? Hangi özelliklerle gelecek?

Mobil Dünya Kongresi'nin iptal edilmesiyle birlikte ürünlerini internet üzerinden tanıtmayı tercih eden Honor, ilerleyen günlerde de iki yeni telefonunun duyurusunu yapacak. Honor 10X ve Honor 10X Pro ismini taşıyan bu telefonlar, Kirin 820'den güç alacak.

Honor markasının bir önceki serisi, Kirin 810 işlemcisine sahip olduğu için 5G desteği sağlamıyordu. Ancak Honor 10X serisinde Kirin 820 yonga işlemcisi olacağı için Honor markasının ilk 5G özelliğine sahip telefonu olacak.

Honor markasının yeni amiral telefonu olması beklenen Honor 10X'in çıkış tarihi ve fiyat etiketi ise henüz bilinmiyor.