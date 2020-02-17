Homer City Amerika App Store’da 1 numaraya yükseldi

App Store’daki ilk haftasında en fazla indirilen oyun olan Homer City’nin başarısının kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Funpac Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Aksoy, “Funpac olarak mobil oyun yayıncılığına hızlı bir giriş yaptık. Amerika pazarına sunduğumuz ilk oyun olan Homer City, henüz ilk haftasında en çok indirilen oyunlarda 1 numaraya çıktı. Profesyonel bir ekip ve sağlam bir maddi yapının sahip olduğu deneyim, bilgi ve güçle oyun geliştiricilerin yanında yer alıyoruz. Rekabetçi bir ortamda oyun yapımcılarının üzerinden yükü alıyoruz, onlara sadece oyunlarına odaklanmak kalıyor” diye konuştu.



Oyun yapımcılarına dünya çapında destek

Oyun geliştiricilerini uluslararası çapta desteklemeyi amaçlayan Funpac, bunun için önde gelen oyun stüdyolarıyla iş birliği yapıyor. Mobil oyun sektöründe deneyimli profesyonel bir ekip tarafından yönetilen Funpac, oyun geliştiricilerin pazardaki güçlü rekabet ortamından dolayı karşılaştıkları zorlu kriterleri aşmalarına yardımcı oluyor. Funpac, Mynet Games’in 2019’da Apple tarafından yayınlanan, en çok indirilen oyunlar listesinde PubG ve Subway Surfers ile birlikte ilk 3’te olan Kelime Savaşı’nı da geliştiren 50 kişilik ekibin tüm yazılım ve oyun tecrübesinden de yararlanarak; oyun yapımcılarına mentorluk, koçluk, oyun dizaynı ve pazarlamanın yanı sıra gerektiğinde kod yazımı gibi teknik destek de verebiliyor.