Hitachi Vantara, yeni depolama platformu VSP E990'ı tanıttı

E990’ın yüksek performansı ve düşük gecikme süreleri iş uygulamalarına güç katarken, tekilleştirme özelliği depolama maliyetlerinde düşüş sağlıyor. Hitachi Ops Center’ın yapay zeka (AI) tabanlı yönetim yazılımı, AI, makine öğrenimi (ML) ve konteyner uygulamaları için depolama provizyonunu da basitleştiriyor. E990, Hitachi Ops Center ile Hitachi Vantara'nın orta ölçekli işletmeler için çözüm ailesine bir tamamı flaş NVMe seçeneği ekliyor.

Şirket ayrıca, E990 ve tüm Hitachi Vantara portföyü için basit, elastik ve kapsamlı satın alma seçenekleri sunan bir program olan Hitachi Vantara EverFlex'i tanıttı. EverFlex, temel hizmet fiyatlandırmasından özel sonuç tabanlı hizmetlere, kadar çeşitli tüketime dayalı fiyatlandırma modelleri Hizmet Olarak Depolama'ya (SaaS) ekler. Maliyet düşürmek, boşa kapasite kullanımını önlemek ve kesintileri ortadan kaldırmak için etkili yollar sağlayarak BT harcamalarını orta ölçekli işletmeler için iş kullanımıyla uyumlu hale getiriyor.

Tahminler veri hacimlerinin ortalama %231, veri depolama bütçelerinin ise sadece ortalama %10 2 artacağını öngörürken, orta büyüklükteki işletmeler depolama maliyetlerini düşürmek için çözümlere acil biçimde ihtiyaç duyuyor. Hitachi Ops Center içeren yeni Hitachi VSP E990, 4:1 veri tekilleştirme sunarak depolama kapasitesinde %75 ve üzeri boş alan yaratıyor.



Artık S&P Global Market Intelligence’ın bir parçası olan analiz şirketi 451 Reserarch, depolama müşterilerinin %43’ünün artan talepleri destekleyebilme konusunda hazır hissetmediğini belirtiyor. Hitachi Vantara VSP E990, Ops Center ile çalışarak doğrudan bu zorluğa çözüm buluyor. Ops Center’ın AI kullanan gelişmiş yönetimi, zorlu uygulamalar için depolama dağıtımını %90'a kadar kolaylaştırıyor. Ayrıca otomatik olmayan depolama provizyon görevlerini %70'e kadar azaltır3 ve sorun gidermeyi hızlandırmak için dört kat daha hızlı kök neden analizi yapabiliyor.

Yeni EverFlex, fiyatlandırmayı bulut benzeri depolama kullanımı için öngörülebilir hale getiren tüketim tabanlı fiyat modellerine daha fazla seçenek ekliyor. Öncelikle müşterilerin yalnızca kullandıkları kadarını ödeyerek teknoloji harcamalarını iş kullanımıyla paralel hale getirmelerini sağlayarak, maliyetleri %20'ye kadar azaltıyor. Böylece her kurulumun ihtiyaç duyduğu temel rezerv kapasitesi için ödeme yapma gereğini ortadan kaldırıyor. Maliyetleri daha da azaltmak ve kesintileri önlemek için çalışanlara ek yük getirmeden, daha tutarlı hizmet seviyelerinde, sonuca dayalı operasyonel hizmetler sağlayan ek hizmetler de portföyde yer alıyor.