HES uygulamasını cep telefonundan karekodla okuyabilen cihaz

Bilgisayar mühendisi ve elektronik teknisyeni iki arkadaş, Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde hayata geçirdiği HES kodunu okuyabilen bir cihaz üretmek için çalışma başlattı.

Yürütülen çalışma sonucu geliştirilen ve "HES Matik" adı verilen cihazda kişi, cep telefonundan HES kodunu karekod bölümüne okutabiliyor.

Kişinin HES kodu olumlu ise cihazda yeşil, olumsuz ise kırmızı ışık yanıyor.

Ayrıca elin cihaza yaklaştırılmasıyla kişinin ateşi de temassız ölçülebiliyor. Ölçülen kişinin ateşi 38 derecenin altında ise cihaz yeşil renkte yanıyor, üzerinde ise kırmızı ışıkla uyarı veriyor.

Deneme aşaması tamamlanan ve seri üretim aşamasına gelen HES Matik, Kovid-19 nedeniyle karantina altına alınan takipli kişileri de ayırt edebiliyor.

Elektronik teknisyeni Ufuk Hardal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, HES kodu zorunluluğu bulunan işletmelerin girişinde uzun kuyrukların önüne geçmek için bir cihaz tasarladıklarını söyledi.

Geliştirdikleri "HES Matik" cihazının kontrol için ayrı personel gerektirmeden, HES kodunu karekod olarak okuduğuna dikkati çeken Hardal, "Özellikle kamu kurumları, insanların girişinde HES kodu sorgulamasını yapması için birkaç personel görevlendiriliyor. HES Matik sayesinde bu işlem kolaylaşıyor. HES Matik sayesinde kurumlara takipli kişilerin girişi kontrol altına alınabilir." dedi.

HES Matik'in takipli kişilerin HES kodu sorgulamasında kırmızı ışıkla uyarı verdiğini anlatan Hardal, "Takipsiz kişiler ise yeşil ışık yanınca geçişini yapıyor. Karekodu okutarak vatandaşlar hızlı şekilde giriş çıkış yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

Cihazın temassız ateş ölçümü yapmasının da ayrı bir avantaj olduğunu vurgulayan Hardal, şunları kaydetti:

"Kurumlara girişlerde yaşanan yoğunluğun önüne geçebilmek için böyle bir proje ürettik. Bilgisayar mühendisi arkadaşımız yazılımını, ben de elektronik aksamlarını yaptım. Yaklaşık 5 bin liraya cihazı mal ettik. Bundan sonra talepler doğrultusunda seri üretime geçebilecek haldeyiz. HES Matik'in otobüs, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında kullanılması için küçük versiyonunu da ürettik. Deneme çalışmalarımız bittikten sonra o cihazın da seri üretime geçeceğiz."