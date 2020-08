Hearthstone Grandmasters yeni sezonu için geri sayım

Ardından Masters Tour Online: Montreal için verilecek aradan sonra 18 Eylül - 11 Ekim tarihleri arasında kaldığı yerden devam edecek. On yeni oyuncu Grandmasters 2. Sezonu'nda yer almaya hak kazandı. Amerika'da mücadele eden Killinallday de bu oyunculardan biri.

Tarihler: Cuma, Cumartesi, Pazar - 14 Ağustos – 6 Eylül ve 18 Eylül – 11 Ekim 2020

Yayın Başlangıcı: Yayınlar, 14 Ağustos Cuma saat 12.00'da oynanacak Asya-Pasifik maçlarıyla başlıyor.

1-3. Haftalar: İsviçre Usulü ve Grup Aşaması

Oyuncular 1-3. haftalarda hafta sonu gerçekleşecek grup aşamasına katılmaya hak kazanmak için her çarşamba ve perşembe günü İsviçre usulünde mücadele edecek. Bu hafta sonu turlarından kazanılan puanlar, lig usulü oynanacak haftalar için her bölgeden iki Küme'nin belirlenmesinde kullanılacak. Her hafta farklı bir oynanış formatı olacak.

Her bir bölgedeki 16 oyuncu, hafta boyunca İsviçre usulünde mücadele edecek ve yayınlanmayacak 7-9 turda birbiriyle yarışacak.



Perşembe günüyse İsviçre usulünde oynanan turlar bittikten sonra, oyuncular sıralamalarına bağlı olarak ikiye ayrılacak ve her bölgenin en iyi 8 oyuncusu, cuma ve cumartesi günleri YouTube'da ikili turnuva formatı üstünden karşılaşacak. Sona kalan en iyi dört oyuncuysa pazar günü finallerde kapışacak.



Oyun formatı her hafta değişecek:



1. Hafta: 7 Tur İsviçre Usulü, 1 Yasaklamalı Conquest Formatı

2. Hafta: 7 Tur İsviçre Usulü, Dört Deste 1 Yasaklamalı Eleme Formatı

3. Hafta: 9 Tur İsviçre Usulü, 3 Maç Üstünden Uzmanlık Formatı

4-7. Haftalar: Lig Aşaması

4-7. haftalarda Grandmasters 1. Sezonu'nda olduğu gibi her bölgeden iki küme kendi aralarında lig usulünde mücadele edecek.

1-3. haftaların ardından, oyuncular puan sıralamalarına bağlı olarak iki kümeye ayrılacak. A Kümesi, en çok puana sahip 8 oyuncudan oluşacak ve B Kümesi 9-16. oyuncuları kapsayacak.



İki küme de dört hafta boyunca lig usulü gruplarda mücadele edecek. Bu haftaların sonundaki sıralamalar, kimlerin playofflara katılacağını ve kimlerin 2. Sezon'dan eleneceğini belirleyecek.



Format, lig usulü gerçekleşecek haftalarda değişmeyecek:

Beş Maçlık Conquest Formatı (4 deste, 1 yasaklama)

8. Hafta: 2. Sezon Playoffları

Lig usulü haftalarının ardından 8. hafta playoffları başlayacak. Burada her bölgeden bir oyuncu, yıl sonunda gerçekleşecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanırken diğer üç oyuncu elenecek.

A Kümesi'ndeki en iyi 6 oyuncu otomatik olarak playofflara yükselecek.

B Kümesi'ndeki en iyi 4 oyuncu eleme turunda oynayacak. Tur sonunda bu oyunculardan hangilerinin playofflar için A Kümesi'ndeki en iyi 6 oyuncuya katılacağı belirlenecek.

B Kümesi'ndeki 7. ve 8. oyuncular, lig usulü oynanacak turun sonunda otomatik olarak Grandmasters 2. Sezonu'ndan elenecek.

Son eleme A Kümesi'ndeki 7. ve 8. oyuncu ile B Kümesi'ndeki 5. ve 6. oyuncunun katılacağı 3 maçlık eleme turunda gerçekleşecek.

Her bir bölgenin Grandmasters 2. Sezonu playoff galibi, yılın ilerleyen aylarında gerçekleşecek Hearthstone Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.