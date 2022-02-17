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Hasselblad ve Oppo’dan stratejik ortaklık kararı

#Oppo#Hasselblad#İş Birliği
Hasselblad ve Oppo’dan stratejik ortaklık kararı

OPPO ve kamera üreticisi Hasselblad üç yıllık bir ortaklığa imza attı.

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OPPO Ürün Sorumlusu Pete Lau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"OnePlus ve Hasselblad'ın geçtiğimiz yılki iş birliğinin başarısını takiben, ortaklığın yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya efsanevi Hasselblad mobil görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarma şansı verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kamera renk performansı her zaman OPPO'nun odak noktası ve Hasselblad'ın DNA'sının bir parçası oldu. Hasselblad Camera for Mobile'ın geleceğini birlikte keşfedebileceğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.

Hasselblad ve Oppo’dan stratejik ortaklık kararı


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