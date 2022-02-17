Hasselblad ve Oppo’dan stratejik ortaklık kararı

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OPPO Ürün Sorumlusu Pete Lau, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:



"OnePlus ve Hasselblad'ın geçtiğimiz yılki iş birliğinin başarısını takiben, ortaklığın yeni bir gelişim aşamasına girdiğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya efsanevi Hasselblad mobil görüntüleme deneyiminin keyfini çıkarma şansı verdiğini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Kamera renk performansı her zaman OPPO'nun odak noktası ve Hasselblad'ın DNA'sının bir parçası oldu. Hasselblad Camera for Mobile'ın geleceğini birlikte keşfedebileceğimiz için çok heyecanlıyız" dedi.



