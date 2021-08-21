Hashtag İşareti Nasıl Yapılır? Bilgisayar Klavyesi İle Diyez (Heştek) İşareti Yapımı Ve Kopyalama (Windows 10, 8, 7 Ve Mac)

Bilgisayar klavyesi ile hashtag işareti Windows kullanıcıları için klavye üzerinde yer alan Alt ve 3 tuşu ile yapılmaktadır. Mac kullanıcıları için klavyede hashtag yapımı ise klavyenin alt kısmında bulunan Option ve 3 tuşu ile yapılmaktadır.

Hashtag İşareti Nasıl Yapılır?

İnsanların adeta bir yaşam parçası haline gelen farklı sosyal medya sitelerinde hashtag yani # etiket işareti de oldukça önemli simgelerin başında geliyor. Genel olarak gündem belirlemek için önemli olan # işaretinin klavye de yapımı oldukça kolaydır.

Windows ve F klavye üzerinde hashtag işareti yapmak için öncelikle klavyenin en alt kısmında yer alan Alt tuşuna basılı tutmak ve sonrasında 3 numaralı tuşa aynı anda basıp bırakmak yeterlidir. Bunun yanı sıra klavyeden Alt Gr ve 3 numaralı tuş ile de # işaretini sorunsuz olarak yapmak mümkün olmaktadır.

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Günümüzde farklı işletim sistemleri kullanılmakta ve bu işletim sistemlerinde bazı değişik özellikler yer almaktadır. Son yıllarda gözde işletim sistemleri arasında Mac sistemi de yer almaktadır. Mac veya Windows klavyelerde hashtag yani # işaretini yapmak genel olarak aynı olsa da bazı klavye tuşlarında isim değişikliği olduğu görülmektedir. Windows 10, 8 ve 7 kullanıcıları klavye üzerinde # işaretini Alt + 3 tuşlarına basarak yapabilmektedir. Mac kullanıcıları ise Option + 3 tuşu ile etiket yani hashtag işaretini yapabilir.