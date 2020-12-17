HarmonyOS 2.0 Geliştirici Beta sürümü duyuruldu

HarmonyOS sistem yetenekleri, çok sayıda API ve optimize edilmiş DevEco Studio simülatörü gibi araçların tümü, HarmonyOS uyumlu akıllı telefon uygulaması geliştirmeyi kolaylaştırmak için şimdilik sadece Çin’deki geliştiricilere açık hale getirildi. Huawei, kullanıcılara evde, spor salonunda, ofiste, hareket halindeyken ve yeni yollarla etkileşimde bulunan, onları eğiten akıllı hizmetlerle Seamless AI Life tarafından sunulan özelliklere erişim sağlamayı planlıyor.

Geçtiğimiz on yıl, akıllı telefon ve mobil internetin yükselişiyle karşılaştık. Ancak önümüzdeki on yılda hiçbir cihaz benzer bir atılım potansiyeli sunmuyor. Bunun yerine, yarının akıllı hizmetlerine giden yolu açacak olan yeni inovasyon, çok cihazlı bağlantılar olarak öne çıkıyor.

HarmonyOS ve altında yatan dağıtık teknoloji, Nesnelerin İnterneti paradigması için tasarlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre söz konusu sistem, daha önce fiziksel olarak bağımsız cihazlardan yazılım ve donanım kaynaklarının bir araya getirilmesiyle "süper cihazlar"ın oluşturulmasına yardımcı olarak, Sorunsuz Yapay Zeka Yaşamındaki hedefleri gerçekliğe dönüştürüyor. HarmonyOS, tüm cihazların kullanıcının isteklerine yanıt vermesini ve pek çok kullanım senaryosunu idare edecek şekilde donatılmasını sağlamaya yardımcı oluyor.

Bu prensibin uygulamadaki bir örneği, HarmonyOS'un bir sonraki seviye akıllı seyahat çözümleri sağlamak için telefon-saat iş birliğinden nasıl yararlandığı. Taksinin gerçek zamanlı konumu ve saat ekranında görüntülenen plaka numarası gibi önemli bilgilerle yolculuk çağrıları eller serbest hale getirildi. Aynı şekilde, grup alıcıları diğer alıcıların alışveriş sepetlerinde uygun ürünleri görüntüleyebilecek ve gerçek zamanlı indirim sonrası fiyatlandırma ile bilinçli kararlar alabilecek, ekranları paylaşmak için MeeTime aramaları başlatabildiğinden çevrimiçi alışveriş de kolay olacak.

Günümüzün çeşitli IoT cihazları, farklı cihaz türlerine ve işletim sistemlerine bölündükleri için çok az ortak noktaya sahip. Uygulamaların piyasaya sürülmeden önce tüm farklı ekran boyutlarına ve sistemlere uyacak şekilde uyarlanması gerektiğinden, bu durum geleneksel uygulama geliştirmeyi engelliyor. Şirket, HarmonyOS'un çatı ve platform araç zincirlerini geliştiricilere açtı.

HarmonyOS, ürünleri hizmetlere dönüştürmelerine yardımcı olarak donanım satıcılarının iş yapış şeklini de dönüştürecek. Tüm bağlı cihazlardan gelen donanım kaynakları, ortakların tek seferlik ürün satışıyla sınırlı olmak yerine sürekli olarak hizmet satarak daha fazla değer elde etmesini sağlamak için bir araya getirilecek.