Half-Life: Alyx satışa çıktı, oyunu bir saatte bitirdi!

Half-Life serisi uzun yıllardır oyuncular için özel bir yere sahip ve yıllarca Half-Life 3'ün ne zaman çıkacağı merak edildi. Sonrasında Valve, Half-Life: Alyx adında VR başlıkla oynanabilen bir oyunu gün ışığına çıkardı ve heyecan bir anda yükseldi.

Oyunun satışa çıkmasıyla birlikte ise kendilerini 'speedrunner' olarak nitelendiren bazı oyuncular, oyunu olabildiğince çabuk bitirmeye çalıştı ve bu süre 1 saate kadar indi. Fishy_F1shy isimli bir YouTube kullanıcısı, oyunu 57 dakikada bitirirken, bu videoyu da kanalına yüklemeyi ihmal etmedi.

Videoyu izlediğimizde ise özellikle savaş kısımlarının 18 dakika sürdüğü görülüyor. Oyuncu, bu kısmı hızlıca geçmek istese de, bu pek mümkün olmuyor ve nihayetinde 57 dakika 48 saniyede oyun sona eriyor. Ancak bu kırılabilecek diğer rekorların önünü elbette kapatmıyor.

Oyunu oynayan diğer 'speedrun'ların bu süreyi daha da öne çekebilmeleri mümkün.



