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Teknoloji
Haber Giriş: 14.04.2020 - 07:40,Son Güncelleme:

Half-Life: Alyx, klavye ve fare ile de artık oynanabiliyor

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Half-Life: Alyx, klavye ve fare ile de artık oynanabiliyor
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Satışa sunulduğu ilk gün oyunculardan büyük ilgi gören Half-Life: Alyx, ilk etapta sadece VR gözlüklerle oynanabiliyordu. Ancak beklenen gün geldi; yayınlanan yeni mod sayesinde oyun klavye ve fare ile de oynanabiliyor.

Bilgisayar başında mouse ve klavye ile oyun oynamanın keyfi elbette bir başka. Ancak hayatımıza yavaş yavaş giren VR teknolojisi, özellikle oyun tarafında oynayış tarzımızı da değiştirmeye başladı. Ancak henüz yolun çok başında olduğumuzdan herkes bu teknolojiye geçmiş değil. Diğer yandan yıllardır beklenen bir oyun olan Half-Life: Alyx'in VR başlığı şartıyla gelmesi ise oyuncuların keyfini kaçıran bir durumdu.

Oytun için yayınlanan yeni bir mod sayesinde ise Half-Life: Alyx, klavye ve fare desteği kazanıyor. Diğer modlardan farklı olarak kurulumu da hayli kolay olan klavye&fare modu ile birlikte kullanıcılar ekran başına kilitlenecek gibi görünüyor.

Half-Life: Alyx, klavye ve fare ile de artık oynanabiliyor

Modun kurulumunun nasıl yapıldığını merak edenler ilgili videoya şu adresten ulaşabilir.

Oyun, Steam üzerinden 92 TL'lik fiyat etiketiyle alıcısına ulaşıyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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