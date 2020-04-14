Half-Life: Alyx, klavye ve fare ile de artık oynanabiliyor

Bilgisayar başında mouse ve klavye ile oyun oynamanın keyfi elbette bir başka. Ancak hayatımıza yavaş yavaş giren VR teknolojisi, özellikle oyun tarafında oynayış tarzımızı da değiştirmeye başladı. Ancak henüz yolun çok başında olduğumuzdan herkes bu teknolojiye geçmiş değil. Diğer yandan yıllardır beklenen bir oyun olan Half-Life: Alyx'in VR başlığı şartıyla gelmesi ise oyuncuların keyfini kaçıran bir durumdu.

Oytun için yayınlanan yeni bir mod sayesinde ise Half-Life: Alyx, klavye ve fare desteği kazanıyor. Diğer modlardan farklı olarak kurulumu da hayli kolay olan klavye&fare modu ile birlikte kullanıcılar ekran başına kilitlenecek gibi görünüyor.



Modun kurulumunun nasıl yapıldığını merak edenler ilgili videoya şu adresten ulaşabilir.

Oyun, Steam üzerinden 92 TL'lik fiyat etiketiyle alıcısına ulaşıyor.



