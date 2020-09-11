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Teknoloji
Haber Giriş: 11.09.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Güvenlikte verimliliğin yolu teknoloji entegrasyonundan geçiyor

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Güvenlikte verimliliğin yolu teknoloji entegrasyonundan geçiyor
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Güvenlik teknolojilerinde entegrasyon, bugüne kadar tek başına çalışan pek çok sistemin birlikte çalışmasını sağlayarak kolay yönetilebilen, verimli çözümlere dönüşmesini sağlıyor.

Son yıllarda, değişen koşullar sebebiyle artan ve şekil değiştiren güvenlik ihtiyacı güvenlik teknolojilerinde de hızlı bir gelişim yaşanmasına sebep oluyor. Bugüne kadar işini tek başına üstelik başarıyla gerçekleştiren yangın algılama, seslendirme, video izleme, geçiş kontrol gibi pek çok sistemin; günümüzde birbirine veri gönderip alarak, bir başka deyişle ‘birbiriyle konuşarak’ kusursuz bir güvenlik sürecinin parçası olması bekleniyor.

Tüm bu sistemleri ayrı ayrı yönetmenin kullanıcılar için karmaşık olması da teknolojik sistem entegrasyonuna olan ihtiyacı her geçen gün artırıyor. 

Entegre sistemler nasıl çalışıyor?

Entegre çözümler, farklı özelliklere ve işlevlere sahip teknolojilerin birlikte, sorunsuz şekilde çalışarak işleyişin optimize edilmesini sağlıyor. Güvenlik sağlanacak alanda kurulan entegre sistem sayesinde birçok senaryo eşzamanlı olarak devreye giriyor ve insani hatalar en aza indiriliyor.

Örneğin, bir yangın durumunda bunu ilk olarak duman detektörü algılıyor. Bilgiyi diğer sistemlere iletiyor. Video izleme sistemine giden bilgi sayesinde kameralar yangının oluştuğu alana ait görüntüleri operatör ekranına yansıtıyor.

Eş zamanlı olarak seslendirme sistemine komut vererek müziğin kesilmesini ve insanların tahliyesi için uyarı anonsu yapılmasını sağlıyor. Sistem hemen turnikeleri, kapıları açarak insanların güvenli şekilde tahliye edileceği ortamı yaratıyor. Asansörleri, havalandırma kanallarını kapatarak güvenli hale getiriyor.

Güvenlik görevlileri varsa onların telsizlerine bilgiler gönderiyor. Entegre sistem, bir sorun olduğu zaman hem kendi çıktısını veriyor hem de herkesin anlayabileceği ortak dilde yayın yaparak can ve mal kaybının önüne geçilmesi sağlıyor. 

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