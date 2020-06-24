Güneydoğu Avrupa için yeni bir bağlantı üssü kuruluyor

Atina’da bulunan, Güneydoğu Avrupa’nın operatör bağımsız veri merkezi sağlayıcısı Lamda Hellix ile İnternet Değişim Noktası DE-CIX, DE-CIX destekli SEECIX’in (Güneydoğu Avrupa Bulut & Bağlantı Değişim Noktası) kuruluşu için stratejik bir iş ortaklığı yaptı. SEECIX, Lamda Hellix’in Atina’da bulunan operatör bağımsız birinci sınıf veri merkezi kampüsünde 2020 yazı itibariyle faaliyete başlayacak.



Bu bağlantı üssü, Güneydoğu Avrupa ve Balkanlara hizmet verecek olup, Güneydoğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya arasında yeni bir geçit işlevi görerek DE-CIX’in Lizbon, Madrid, Marsilya, Palermo ve İstanbul gibi diğer değişim noktalarına da hizmetini genişletecek. Buna ek olarak SEECIX, DE-CIX’in yüzlerce farklı ağa erişim imkanı sunan dünyanın en büyük operator ve veri merkezi bağımsız bağlantı ekosistemine de bağlı olacak. SEECIX’te; ek eşleştirme, özel bağlantı ve bulut değişimi gibi hizmetlerin yanı sıra, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud, IBM Bluemix gibi bulutlara erişim de mümkün olacak.

Yeni bağlantı üssü, DE-CIX’in hizmet olarak sunulan Apollon programının bir parçası olarak Lamda Hellix adına DE-CIX tarafından yönetilecek. DE-CIX’in Apollon programı; kurulum, bakım, konfigürasyon, pazarlama, satış desteği gibi veri merkezi operatörleri ve diğer üçüncü partiler için, onların tamamen DE-CIX tarafından yönetilen kendi İnternet Değişim Noktaları’nı ve bağlantı platformlarını oluşturmaları amacıyla tasarlanan bir hizmet setinden oluşuyor. DE-CIX Apollon hizmetinin başarı hikayesine DE-CIX Dubai Destekli UAE-IX güzel bir örnek oluşturuyor. SEECIX iş ortaklığı ile DE-CIX, tamamen DE-CIX tarafından standardize ve önceden konfigüre edilen bir İnternet Değişim Noktası’nın ihtiyaç duyduğu teknik sistemi sunabiliyor.