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Teknoloji
DHA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 08:16 | Son Güncelleme:

Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi

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Güneş’te meydana gelen patlama anı ilk kez görüntülendi
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA), 10 yıldır süren Güneş’in hareketlerinin takip edilmesiyle ilgili görevlendirdiği uzay aracı Solar Dynamics Observatory, Güneşin yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Güneş’in hareketlerini gözlemlediği Solar Dynamics Gözlemevi’nin (SDO) kuruluşunun 10. yılı dolayısıyla Güneş’in yüzeyindeki patlamalara ilişkin yeni görüntü yayınladı.

Görüntülerde Güneş’in yüzeyinde aniden meydana gelen patlamanın anı ve koronal kütle atımının yaşandığı görüldü.

Görüntülerin ilk kez yayınlandığı açıklandı.

NASA’ya bağlı faaliyetlerini yürüten Güneş Dinamikleri Gözlemevi SDO Şubet 2010’da kurulmuştu. SDO yaptığı çalışmalarda Güneş’in hareketlerini ve uzay hava durumuna etkisini inceliyor.

Netaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail KarNetaş Yönetilen Hizmetler ve Siber Güvenlik Hizmetleri Çözüm Direktörü İsmail Kar, Hürriyet Teknoloji Kutusu programında Selim Öztürk’ün konuğu oldu. Kar, ''İşletmeler siber güvenliği sağlamak için nelere dikkat etmeli?'' konusunda bilgilerini izleyicilerle paylaştı.
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