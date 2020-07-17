Güneşe göre yön değiştiren panel geliştirdi

Güneş enerji sistemleri üzerine 2013 yılından beri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle çalışma yapan Kabalcı, daha önce tasarlayıp üretimini gerçekleştirdiği "Uzaktan Erişimli Güneş Enerjili Sulama Sistemi"ne yenilik katarak geliştirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kabalcı, bu kapsamda, sensörler aracılığıyla panelin güneşi takip etmesini sağladı. Güneş panellerine yerleştirilen sensörler aracılığıyla doğu ve batı arasındaki ışık şiddeti farkını algılayan sistem, panelin güneşin bulunduğu yönü takip ederek kendi ürettiği enerji ile beslenen motorun çevirme gücü sayesinde dönüşünü sürdürüyor. Paneller, güneş battığında ise harekete ilk başladığı yöne dönüp güneşin doğuşunu bekliyor.

Prof. Dr. Kabalcı, yaptığı açıklamada, ölçüm ve bağlantı sistemleri ile alanında ilk olma özelliği taşıyan uzaktan erişimli sistemi güncel teknolojik imkanları kullanarak daha verimli hale getirmek için çaba gösterdiklerini belirtti.

Son 10 yılda güneş enerji sistemlerinin kullanılması ve bu kapsamdaki yatırımlar konusunda Türkiye'de önemli adımlar atıldığını dile getiren Kabalcı, sistemin ithal ürünler yerine yerli uygulama ve malzemelerle üretilerek millileşme payını artırmaya çalıştıklarını anlattı.

Kabalcı, Türkiye'nin güneş enerjisinden fayda sağlama konusunda şanslı ülkelerden olduğuna dikkati çekerek "TÜBİTAK projeleri kapsamında yerli evirici tasarımı ve üretimi ile ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Bir eviricinin uzaktan izlenmesini ve kendi geliştirdiğimiz güncel kontrol teknolojisi ile yerlileştirilmesini başarıyla tamamladık. Bu sistemlere entegre olan yeni çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"Güneş takip sisteminin verimi artırdığını doğruladık"

Güneşi takip eden panelin prototipini üreterek NEVÜ yerleşkesinde kullanmaya başladıklarını aktaran Kabalcı, güneşin hareketine duyarlı takip sayesinde yüzde 35 verim artışı elde ettiklerini söyledi.

Prof. Dr. Kabalcı, yenilenebilir enerji kaynaklarının artmasının, ülke ekonomisine katkısının yanı sıra teknolojik gelişimi de sağlayacağına inandığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Güneş enerji sistemleri kapsamında güneşi takip eden bir sistemin tasarım ve uygulamasını gerçekleştirdik. Genel itibarıyla güneş enerji panellerinde sabit sistemler kullanılmakta. Bunlar yer ve çatı uygulamalarında kullanılıyor fakat çift eksenli olarak doğu ve batı ya da mevsimsel eğimleri takip edebilen sistemleri geliştirmek mümkün. Biz, üniversitemiz tarafından desteklenen bir bilimsel araştırma ile bu projeyi gerçekleştirdik. Dolayısıyla bu sistemin sabit sistemlere göre üretim verimini artırdığını doğrulamış olduk. Yatırımcılarımız üretim konusunu değerlendirebilirler. Projeden elde ettiğimiz birikim ve tecrübeyi kendileriyle paylaşabiliriz. Sabit sistemler düşük maliyet nedeniyle tercih edilebilir ama güneşi takip eden sistem verim artışını sağlıyor. Bu da sistemin yatırım geri ödemesini kısaltması anlamında önemli hem de pratik uygulamalarla gerçekleştirilebilecek bir kolaylığa sahip."

Yaklaşık 6 yıl önce tasarladıkları "Uzaktan Erişimli Güneş Enerjili Sulama Sistemi"nin ülke genelinde yaygın şekilde kullanılmaya başlamasının, tesis yönetici ve çalışanlarının iş yaşamına konfor kattığını belirten Kabalcı, takip sisteminin de işletme sahipleri açısından gelir artırıcı olduğunu vurguladı.

Kabalcı, cep telefonu ve tablet gibi cihazlarla güneş enerji sistemlerinin uzaktan kontrol edilmesini sağladıkları sistemi geliştirerek farklı yerli uygulamaları ortaya çıkarmak amacıyla proje çalışması yürüttüklerini sözlerine ekledi.



