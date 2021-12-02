GTA 6 ne zaman çıkacak ve sistem gereksinimleri nasıl olacak?

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Grand Theft Auto (GTA) serisinin hayranları, 2018'den bu yana her daim popüler olan GTA V'in devam oyunu GTA 6'nın duyurulmasını sabırsızlıkla bekliyor. Rockstar ve Take-Two tarafından yeni oyunla ilgili resmi bir duyuru olmasa da, GTA 6’nın geliştirilmekte olduğuyla alakalı birçok ipucu bıraktılar.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni bir iş ilanına göre Rockstar, "yaklaşan bir projeyi" test etmek için Hindistan, Lincoln ve Edinburg'daki stüdyolarında oyun test edicileri arıyor. Birçok kişi bunun GTA 6’yı işaret ettiğini söylüyor. Daha önceki sızıntılar ve söylentiler arasında 2021’de yeni bir GTA oyunu görebileceğimiz öne sürülmüştü. Rockstar Hindistan iş ilanına göre gereken yeterliliklerden bir tanesi de “Rockstar’ın önceki oyunlarıyla ilgili bilgi ve deneyim.” olarak listelenmiş durumda. Rockstar’ın yakın zamanda duyurduğu, GTA5’ın yeni nesil konsollara tekrar çıkış yapacağı haberinden yola çıkarsak, iş ilanı yeni bir GTA oyunundan ziyade henüz çıkmamış olan fakat çıkacağı duyurulan sürüm için açılmış olabilir.

Bundan önceki bütün söylentiler oyunun içeriği ile alakalıydı. Haritanın boyutundan, oyunun geçeceği yere, yöneteceğimiz karakterlerden, NPC’lerin yapay zekasına kadar bir çok söylenti ve ipucu vardı. Fakat bu, elimizde oyunun çıkışıyla alakalı bulunan ilk ipucu oldu. Ortalıkta dolaşan bütün söylentilere rağmen, hepimiz Rockstar’ın yapacağı resmi bir açıklamayı bekliyoruz.

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PEKİ GTA 6 SİSTEM GEREKSİNİMLERİNİN NASIL OLMASI BEKLENİYOR?

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 3,2 GHz / AMD FX-8350

Ekran Kartı: AMD Radeon R9 390 veya NVIDIA GeForce GTX 970 4GB

VRAM: 4 GB

Sistem Belleği: 8 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı

GTA 6 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ



Sistem Yazılımı: Win 10 64 bit

İşlemci: Intel Core i7-8700K 3,7 GHz / AMD Ryzen R7 1700X

Ekran Kartı: AMD Radeon RX Vega 64 Liquid 8 GB veya NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

VRAM: 8 GB

Sistem Belleği: 16 GB RAM

Depolama: 100 GB’lık depolama alanı

DirectX 12 uyumlu grafik kartı