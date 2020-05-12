GTA 5 Mobile Android APK olarak akıllı cihazlara geldi!

GTA 5 mobile, oyunun hayranları tarafından mobil cihazlar için entegre edildi. Normalde çok fazla donanıma ihtiyaç duyan GTA 5, mobile versiyonu aracılığıyla düşük grafiklerle oyun deneyimleme imkanı sunuyor. Ancak oyun, resmi yayıncı tarafından yayına alınmadığı için Google Play Store üzerinden indirilemiyor.

Dolayısıyla GTA 5 Mobile Android APK uygulamasının farklı internet siteleri aracılığıyla indirilip telefon ayarlarından izin verilerek kurulması gerekiyor. Ancak, Google Play Store'un izin vermediği uygulamalar üçüncü parti uygulama ve virüs içerebilmesi dolayısıyla çok fazla önerilmiyor.