GTA 5 Mobile Android APK olarak akıllı cihazlara geldi!
2013 yılında piyasaya çıkmasının ardından 7 yıldır adından söz ettirmeye devam eden GTA 5, bu kez farklı bir kulvarda oyunseverlerin karşısına çıktı. Bilgisayarda güzel bir oyun deneyimi için iyi donanım isteyen GTA 5, Mobile Android APK ile akıllı cihazlara yüklenebiliyor. Oyunun resmi üreticisi Rockstar Games ile bağlantısı olmayan GTA 5 Mobile versiyon, dolayısıyla Google Play Store üzerinden yüklenemeyecek. Peki, GTA 5 Mobile Android APK nasıl indirilir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
GTA 5 mobile, oyunun hayranları tarafından mobil cihazlar için entegre edildi. Normalde çok fazla donanıma ihtiyaç duyan GTA 5, mobile versiyonu aracılığıyla düşük grafiklerle oyun deneyimleme imkanı sunuyor. Ancak oyun, resmi yayıncı tarafından yayına alınmadığı için Google Play Store üzerinden indirilemiyor.
Dolayısıyla GTA 5 Mobile Android APK uygulamasının farklı internet siteleri aracılığıyla indirilip telefon ayarlarından izin verilerek kurulması gerekiyor. Ancak, Google Play Store'un izin vermediği uygulamalar üçüncü parti uygulama ve virüs içerebilmesi dolayısıyla çok fazla önerilmiyor.
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