Gta 5 Epic Games yükleme ve indirme nasıl yapılır? GTA 5 ücretsiz oldu

GTA 5 Epic Games nasıl alınır? sorusu gündemde yer almaya davam ediyor. Geçtiğimiz günlerde, Epic Games tarafından ücretsiz olarak indirme imkanı sunulan GTA 5'i indirecek olanların ücretsiz indirebilmek için 15-21 Mayıs tarihleri arasında sisteme giriş yapması gerekecek. İşte, Gta 5 Epic Games yükleme ve indirme nasıl yapılır sorusunun yanıtı.

GTA 5 NASIL İNDİRİLİR?

İki aşamalı doğrulama kodu olmadan indirmenin mümkün olmadığı GTA 5, belirli aşamaların tamamlanmasının ardından cihazlara yüklenebilecek.

İlk olarak Epic Games'in sitesine girdikten sonra karşınıza çıkan ekranın sağ üst kısmında bulunan Epic Games'i indir butonuna basınız.

Uygulama cihazınıza indikten sonra sizden kayıt olmanızı ya da Facebook, Google gibi hesaplarınızı bağlamanızı ya da e-mail ile kaydolmanızı isteyecek. Bunlardan birisini seçerek işlemi tamamlayın.

Bu aşamada 5 farklı bağlantı yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlemleri tamamlayıp yükleme yapmak istediğinizde ise sizden iki aşamalı doğrulama ekranını aktif etmenizi isteyecektir. Bu ekran, sms ya da e-mail ile doğrulama seçeneklerini barındırabilir. Yönlendirildiğiniz ekrandan size uygun olanı seçerek gelecek olan kodu ekrana giriniz.

Bu aşamadan sonra tekrar Epic Games uygulaması içerisine girerek oyunun yüklemesini başlayabilirsiniz.

GTA dünyanın en popüler ve özel oyunlarından biridir. Farklı seriler üzerinden değişik dönemlerde piyasaya sunulan oyun dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından her gün aktif olarak oynanıyor. Açık kaynaklı bir oyun olarak değerlendirilen GTA için kısaca; arabalar, motosiklet, tekne ya da helikopter gibi pek çok aracı şehir içinde alarak, belli noktaya ulaşmak amaçlı ve görevlerin yerine getirildiği bir oyun olduğunu söylemek mümkündür.

Minimum ve önerilen GTA 5 sistem gereksinimleri öğrenilmek suretiyle bu güzel oyun değerlendirilebilir.

GTA 5 sistem gereksinimleri (minimum);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: İntel Core 2 Quad, Q6600,

- Bellek: 4 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA 9800 GT 1 GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB,

GTA 5 sistem gereksinimleri (önerilen);

- İşletim sistemi: Windows 7 ve üzeri,

- İşlemci: Intel Core İ5 3470, Q6600,

- Bellek: 8 GB,

- Ekran kartı: NVIDIA GTX 660 2GB,

- Ses kartı: 0 directX 10 uyumlu,

- Sabit disk alanı: 80 GB